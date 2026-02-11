Bizarna priča s Igara; Nizozemska oborila rekord i ostala bez medalje

Sponzor rubrike
Zimske olimpijske igre donijele su jednu od najbizarnijih priča dosadašnjeg programa.
Nizozemci su u brzom klizanju na kratkim stazama postavili novi olimpijski rekord, ali su Igre završili bez medalje.
Riječ je o mješovitoj štafeti na 500 metara, disciplini u kojoj su Nizozemci slovili za jedne od glavnih favorita. No, rasplet je bio sve samo ne očekivan.
Presudni trenutak dogodio se u polufinalu protiv Kine. Tijekom svoje izmjene pala je Xandra Velzeboer, svjetska rekorderka na 500 metara i jedna od najvećih zvijezda nizozemskog tima. U sportu u kojem su brzina, preciznost i ravnoteža presudni, jedan krivi potez bio je dovoljan da sruši sve ambicije.
Pad je Kinu pogurao u A-finale i borbu za medalje, dok su Nizozemci ostali bez prilike za odličje i morali su se zadovoljiti nastupom u B-finalu, utrci za plasman od petog do osmog mjesta.
Rekord bez nagrade
Umjesto razočaranja, nizozemska momčad u B-finalu je odvozila utrku za povijest. Ciljem su prošli u vremenu 2:35.537 i postavili novi olimpijski rekord u toj disciplini.
Ironija je u tome što je njihovo vrijeme bilo gotovo četiri sekunde brže od rezultata pobjednika A-finala. Italija je do zlata stigla s vremenom 2:39.019, srebro je osvojila Kanada, a broncu Belgija. Kina, koja je profitirala od nizozemskog pada u polufinalu, na kraju je ostala četvrta.