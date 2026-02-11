Bizarna priča s Igara; Nizozemska oborila rekord i ostala bez medalje

Nizozemci su u brzom klizanju na kratkim stazama postavili novi olimpijski rekord, ali su Igre završili bez medalje.

Riječ je o mješovitoj štafeti na 500 metara, disciplini u kojoj su Nizozemci slovili za jedne od glavnih favorita. No, rasplet je bio sve samo ne očekivan.

Presudni trenutak dogodio se u polufinalu protiv Kine. Tijekom svoje izmjene pala je Xandra Velzeboer, svjetska rekorderka na 500 metara i jedna od najvećih zvijezda nizozemskog tima. U sportu u kojem su brzina, preciznost i ravnoteža presudni, jedan krivi potez bio je dovoljan da sruši sve ambicije.

Pad je Kinu pogurao u A-finale i borbu za medalje, dok su Nizozemci ostali bez prilike za odličje i morali su se zadovoljiti nastupom u B-finalu, utrci za plasman od petog do osmog mjesta.