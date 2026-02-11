zaista nevjerojatno

Bizarna priča s Igara; Nizozemska oborila rekord i ostala bez medalje

M.Š

11.02.2026 u 08:47

tportal
Izvor: EPA / Autor: Robert Ghement
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Zimske olimpijske igre donijele su jednu od najbizarnijih priča dosadašnjeg programa.

Nizozemci su u brzom klizanju na kratkim stazama postavili novi olimpijski rekord, ali su Igre završili bez medalje.

Riječ je o mješovitoj štafeti na 500 metara, disciplini u kojoj su Nizozemci slovili za jedne od glavnih favorita. No, rasplet je bio sve samo ne očekivan.

Presudni trenutak dogodio se u polufinalu protiv Kine. Tijekom svoje izmjene pala je Xandra Velzeboer, svjetska rekorderka na 500 metara i jedna od najvećih zvijezda nizozemskog tima. U sportu u kojem su brzina, preciznost i ravnoteža presudni, jedan krivi potez bio je dovoljan da sruši sve ambicije.

Pad je Kinu pogurao u A-finale i borbu za medalje, dok su Nizozemci ostali bez prilike za odličje i morali su se zadovoljiti nastupom u B-finalu, utrci za plasman od petog do osmog mjesta.

Rekord bez nagrade

Umjesto razočaranja, nizozemska momčad u B-finalu je odvozila utrku za povijest. Ciljem su prošli u vremenu 2:35.537 i postavili novi olimpijski rekord u toj disciplini.

Ironija je u tome što je njihovo vrijeme bilo gotovo četiri sekunde brže od rezultata pobjednika A-finala. Italija je do zlata stigla s vremenom 2:39.019, srebro je osvojila Kanada, a broncu Belgija. Kina, koja je profitirala od nizozemskog pada u polufinalu, na kraju je ostala četvrta.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NA LED IZLAZI....

NA LED IZLAZI....

Stručnjaci o najvećem fenomenu Igara: 'Pionir koji je revolucionirao sport'
zaista nevjerojatno

zaista nevjerojatno

Bizarna priča s Igara; Nizozemska oborila rekord i ostala bez medalje
nakon 40 godina

nakon 40 godina

Como predvođen Hrvatima ispisao povijest: Evo što Talijani pišu o Baturini i Smolčiću

najpopularnije

Još vijesti