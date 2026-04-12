Zovu ga novi Bolt: Sada je sa samo 18 godina srušio njegov rekord

Na državnom prvenstvu u Sydneyju 18-godišnji talent pobijedio je na 200 metara s fantastičnih 19.67 sekundi i postao prvi Australac koji je tu dionicu istrčao ispod 20 sekundi u regularnim uvjetima.

Time je dodatno pojačao dojam da je riječ o jednom od najvećih sprinterskih talenata na svijetu. Njegovo vrijeme bolje je i od juniorskog rekorda Usaina Bolta, koji je 2004. godine kao mladi atletičar trčao 19.93, dok mu do svjetskog juniorskog rekorda Amerikanca Erriyona Knightona nedostaju tek dvije stotinke.

Srušio vlastiti rekord

Mladi atletičar iz Queenslanda tako je obranio naslov i pritom srušio vlastiti australski rekord, koji je dosad iznosio 20.02 sekunde. Koliko je utrka bila brza, dovoljno govori i podatak da je i drugoplasirani Aidan Murphy stigao ispod stare granice nacionalnog rekorda s vremenom 19.88.

Gout je već neko vrijeme pod povećalom svjetske atletike. Još 2024. godine otrčao je 20.04 i srušio 56 godina star australski rekord Petera Normana, a prošle je godine u Perthu bio još brži - 19.84. Ipak, taj rezultat nije priznat jer je ostvaren uz nedopušten vjetar u leđa.