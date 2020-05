Prvi put u povijesti hrvatskog nogometnog Kupa u polufinalu neće igrati Dinamo ili Hajduk

U polufinalu ćemo gledati Slaven Belupo i Lokomotivu (subota), te Rijeku i Osijek (nedjelja).

Momčad iz Koprivnice će sedmi put u svojoj povijesti igrati u polufinalu Kupa, a do sada se dva puta probila do finala. No, oba finala je izgubila i to oba puta od Dinama (2007, 2016).

Lokomotiva će u svom trećem polufinalu loviti svoje drugo finale. U prvom pokušaju 'lokosi' su 2013. izgubili od Hajduka.

Rijeka je do sada 12 puta igrala u polufinalu Kupa i šest puta stigla do finala, pri čemu je ukupno pet puta osvojila Kup.

Osijek se deseti put probio do polufinala. Do sada je dva puta bio uspješan u polufinalima, a jednom je i osvojio Kup, 1999. u Maksimiru protiv Cibalije.

REKORDI U HRVATSKOM KUPU:

Najviše naslova: Dinamo (15)

Dinamo (15) Najviše nastupa u finalima: Dinamo (22)

Dinamo (22) Najviše poraza u finalima: Varaždin (6)

Broj klubova koji je stigao do finala: 13

Najviše utakmica: Dinamo (187)

Najviše pobjeda: Dinamo (138)

Najviše poraza: Varaždin (38)

Najviše golova zabio: Dinamo (501)

Najviše golova primio: Hajduk (148)

Najveća pobjeda: Segesta - Mladost Cernik 14-0 (1993–94)

Najviše nastupa: Miljenko Mumlek (70)

Najviše nastupa u finalima: Dražen Ladić (14)

Najviše golova: Davor Vugrinec (33)

Najviše golova u finalima: Igor Cvitanović (5)

Najviše golova u jednoj sezoni: Goran Vlaović (13 - 1992/93)

Najviše golova u jednoj utakmici: Andrej Kramarić (8, Rijeka - Zmaj 11-0, 2013)

Najviše nastupa kao trener: Stanko Mršić (46)

Osim kupa, za tjedan dana se vraća i HT Prva liga. Dok čekamo povratak hrvatskog nogometa, pogledajte najbolje golove i akcije iz dosadašnjeg dijela sezone.