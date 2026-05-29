Još je jedan prvoligaš ostao bez trenera: 'Želimo mu puno sreće i uspjeha u nastavku karijere'

Krešimir Režić je trenerom Istre 1961 imenovan krajem travnja, nakon što je smijenjen prethodni trener Oriol Riera . Ostvario je dvije pobjede, tri poraza te jedan remi. No, danas je suradnji došao kraj.

'Po isteku ugovora, Krešimir Režić više nije trener NK Istra 1961. G. Režić se klubu pridružio 20. travnja te od tada vodio zeleno-žute u šest prvenstvenih utakmica, uz ostvareno šesto mjesto na kraju sezone 2025./'26. Ovim putem zahvaljujemo treneru i njegovom stožeru na predanom i fokusiranom radu s našom seniorskom momčadi te im želimo puno sreće i uspjeha u nastavku karijere!', objavila je Istra na svojim službenim stranicama.