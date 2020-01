Zinedine Zidane govorio o Luki Modriću; možda sada hrvatskog kapetana prestanu gurati iz Reala

Trener Real Madrida Zinedine Zidane rekao je u subotu nakon pobjede od 3:0 nad Getafeom kako mu je hrvatski reprezentativac Luka Modrić jako važan

Modrić je odigrao čitavu utakmicu te je bio strijelac trećeg pogotka za 'kraljeve' u sudačkoj nadoknadi (90+6). Modriću je to bio četvrti gol u 18 utakmica ove sezone, a upisao je i pet asistencija.

'Luka je jako važan igrač za ovu momčad, on je to čitavo vrijeme. Drago mi je zbog njegovog gola, u 96. minuti je istrčao kontranapad zajedno s Valverdeom za taj pogodak. To znači da je u dobroj formi', izjavio je Zidane na konferenciji za medije.