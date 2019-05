Žestoka kritika na račun Zidanea: Tjeraš iz Reala jednog od najboljih na svijetu...

Menadžer Jonathan Barnett potvrdio je kako Gareth Bale želi nastaviti svoju karijeru u redovima Reala, no Zinedine Zidane ne računa na njegove usluge...

U Španjolskoj su otkrili kako je s njim razgovarao Zinedine Zidane i zamolio ga nek si nađe novi klub, jer na njega ozbiljno ne računa sljedeće sezone, nakon što u ovoj natjecateljskoj godini nije mnogo pokazao u dresu madridskog kluba.

Posljednji šamar Bale je primio ovog vikenda kad ga francuski stručnjak nije htio uvrstiti niti na klupu protiv Villarreala, no što je najgore za njega, ni drugi bogati klubovi nisu pretjerano zainteresirani da ga kupe pa mu nema druge nego nadati se da će se u Madridu ipak ponovo nametnuti treneru. Druga opcija je poput Sharbinija u Rijeci ne igrati, a primati redovito plaću. Čak 17 milijuna eura godišnje.

'On želi ostati. Nisam siguran želi li gospodin Zidane isto, no u ovom trenutku Gareth želi ostati. Ima ugovor do 2022. godine,' otkrio je za Sky Sports njegov menadžer Jonathan Barnett i dodao:

'Po mom mišljenju on je jedan od tri ili četiri najbolja nogometaša svijeta. Naravno, radi se o različitim mišljenjima i gospodin Zidane izgleda da tako ne misli.'

U svakom slučaju, Baleu bi najbolje bilo potražiti novu sredinu, ako želi biti siguran da će igrati u kontinuitetu, no u tom slučaju morat će smanjiti svoja potraživanja kad je u pitanju visina plaće, a i Real će se morati zadovoljiti manjom odštetom od 70 milijuna eura koliko mu se trenutno procjenjuje vrijednost...