Tri neočekivana heroja Liverpoola protiv Barce: Može se i bez skupocjenih zvijezda...

Iako se vjerovalo da je veliki hendikep neigranje Salaha i Firmina ovog utorka u uzvratnoj utakmici polufinala Lige prvaka, igrači iz drugog plana Liverpoola pokazali su da je istinsku senzaciju moguće ostvariti i bez skupo plaćenih zvijezda na travnjaku...

Liverpool je ovog utorka ostvario jednu od najspektakularnijih pobjeda viđenih u Ligi prvaka, nadmašivši 0:3 iz prve utakmice i to u regularnom vremenu, protiv Barcelone koju su svi već vidjeli kako podiže pehar pobjednika ovog natjecanja.

Što je najbolje, napravila je to Kloppova momčad bez svojih najvećih zvijezda na travnjaku, ozlijeđenih Salaha i Firmina, ali zato su iskočili junaci iz drugog plana.

Po mnogima jedan od igrača utakmice bio je Fabinho, bivši igrač Reala i Monaca koji je odigrao sjajno uz kompletiranih 90% dodavanja, dobivenih 58% duela također i oteo suparniku čak deset lopti.

Riječ je o samozatajnom defanzivnom veznjaku koji se specijalizirao za neočekivane podvige, jer zajedno sa Subašićem uspio je PSG-u preoteti titulu francuskog prvaka 2017. godine, a sada mu se smiješi i europska kruna.

Tu je naravno i dvostruki strijelac Divock Origi koji je u četiri dana dvaput spasio Liverpool i ostavio ga na životu, prvo protiv Newcastlea pobjedničkim golom u Premiershipu, a onda na isti način i protiv Barcelone u Ligi prvaka.

Riječ je o 24-godišnjem belgijskom napadaču koji već dugo živi u sjeni uglednijih ofenzivnih kolega, kako u klubu, tako i u reprezentaciji pa je prošlo proljeće proveo na posudbi u posrnulom Wolfsburgu i igrao otužne dodatne kvalifikacije za opstanak protiv Holstein Kiela. U Njemačkoj ga se sjećaju po jednom nevjerojatnom promašaju u dresu 'vukova', no kad je bilo najvažnije, vratio je Kloppovu vjeru u svoje mogućnosti i zablistao na velikoj sceni.

Ne zaboravimo ni Georginija Wijnalduma, jedno od onih u redovima Liverpoola koji znaju kakav je osjećaj ispasti iz lige. Uspjelo mu je to s Newcastleom 2016. godine, ali iako je tog ljeta postao drugoligaški nogometaš, to nije spriječilo Liverpool da za njega istrese 30 milijuna eura.

Ovaj 28-godišnji Nizozemac opasan je ofenzivni veznjak koji ima dobar udarac, a može stvari rješavati u prodoru, no u Liverpoolu ne zabija tako puno kao za Newcastle i bio mu je ovo tek prvi put otkad je obukao dres kluba s Anfielda da ih je postigao dva u istom susretu.

Kad znamo da ga je Klopp ostavio na klupi na početku susreta, jasno je koliki su bili izgledi da baš on bude čovjek odluke i vrati Liverpool u egal. No, bio je to dvoboj u kojem su došli na svoje igrači iz drugog plana, što dokazuje da u nogometu ne igraju imena, već svaki inspirirani pojedinac kako god se zvao može zblistati i riješiti susret...