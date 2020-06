Žestok odgovor s Rujevice na prozivke iz Osijeka, a Čolak poručio Grezdi: Nadam se da će potražiti pomoć stručnjaka

Nogometaši Rijeke izborili su nastup u finalu hrvatskog Kupa, nakon što su sa 3:2 svladali Osijek. Gosti su imali vodstvo 2:0, ali nakon crvenog kartona Kleinheisleru, domaćini su preokrenuli rezultat i došli do pobjede. A cjelokupna situacija, jer gosti su bili nezadovoljni suđenjem, eskalirala je nakon dvoboja kada je došlo i do fizičkog obračuna

KAKO ĆE TO PROĆI?

'Htio bi naglasiti da s Osijekom kao klubom imamo dobre odnose, te da imamo mnoštvo prijatelja u Osijeku. Rijeka kao klub, ali i cijelo društvo, moramo imati nultu toleranciju na nasilje. Stvari koji se događaju na terenu dok su uzavrele strasti su jedno, ali sat vremena nakon utakmice ovakve stvari se ne bi se smjele događati i ne služe na čast nikome. Posebno mi je žao što je meta napada bio Antonio Čolak, koji je jedan od najprofesionalnijih, najljubaznijih, najtoplijih i najboljih ljudi koji su ikad nosili dres našeg kluba. Zato sam još više iznenađen cijelom situacijom. Što se tiče kluba, mi nećemo povlačiti pravne korake prema Osijekovom igraču, želimo mu da dođe do spoznaje da njegovo ponašanje ne služi na čast njemu i niti jednom sportašu, te da mu se takvo što nikad ne ponovi', rekao je sportski direktor Rijeke Ivan Mance .

'Žao mi je što došlo do spomenutog incidenta jer s Grezdom i igračima Osijeka, na terenu i izvan njega, nisam imao nikakvih problema. Na terenu vladaju emocije, a van terena pružimo si ruke i svi smo sportski prijatelji. Kada sam pomislio da je fizički napad najgore šta se dogodilo pročitao sam laži izrečene danas u priopćenju objavljenoj na službenoj stranici NK Osijek u kojoj me se proziva za vrijeđanje na nacionalnoj osnovi koje se nije dogodilo i nema veze s istinom. Ovim putem poručujem mu da mu opraštam, a za njegovo dobro nadam se da će potražiti pomoć stručnjaka jer koliko su me informirali ovo mu nije bio prvi incident takve prirode. Drago mi je da sam ostao smiren u toj situaciji jer ne odobravam nikakvo nasilje i bila bi kriva poruka svim mladima, kojima smo mi nogometaši uzor, da sam uzvratio na bilo koji način', riječi su napadnutog Antonija Mirka Čolaka.