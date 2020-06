Ogorčeni Osječani u nedjelju gostuju kod Lokomotive, a ironično je da će im pravdu dijeliti sudac Igor Pajač

Osijek je ostao bez finala Kupa, a iz prvoligaša s Drave prst krivnje su usmjerili prema sucu Igoru Pajaču koji im sudi odmah sljedeću utakmicu u prvenstvu s Lokomotivom

'Nevjerojatno je da se to dogodilo u polufinalu Hrvatskog kupa 2020. godine. Da se ovo dogodilo nekad davno, za vrijeme stare Jugoslavije, kada još nije bilo VAR-a, to bih razumio, ali 2020. ovo je sramota. Nikada dosada nisam govorio o sucima, ljudi su i griješe, ali ovo što se sada dogodilo to nema smisla.'