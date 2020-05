Trener Osijeka izvan sebe od bijesa nakon dvojbenih odluka sudaca: 'Ovo više nije slučajno, nismo mogli protiv te pošasti!'

Nakon utakmice Rijeke i Osijeka u polufinalu Kupa, treneri su razumljivo bili u različitom raspoloženju

VAR je signalizirao da je sve u redu, ali naravno da se s time ne slaže trener gostiju Ivica Kulešević.

'Na prošloj prvenstvenoj utakmici nam na Rujevici nije sviran čisti penal u 90. minuti što se potvrdilo u analizama i na snimkama, ali mislio sam da je greška slučajna. Ovo danas više nije slučajno. Žao mi je što su ljudi u Hrvatskoj koji vole nogomet nakon tri mjeseca pauze ovo morali vidjeti. Ovo je sramota i ne bi se smjelo događati u polufinalu hrvatskog Kupa u 2020. godini', nije se suzdržavao Kulešević pred kamerama HRT-a:

'Da se ovo dogodilo nekada davno, kada nije bilo VAR-a, još bih i razumio, ali u 2020. godini je to sramota. Svi koji me znaju, suci me dobro poznaju kao najkorektnijeg i najpoštenijeg, nikada niti jednu riječ nisam rekao prema suđenju, nisam se javno očitovao i uvijek sam davao podršku jer ljudi griješe, ali ovo danas stvarno nije imalo smisla', dodao je trener Osijeka.