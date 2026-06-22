Zelenortski Otoci ispisali povijest SP-a: Ovo je prije njih napravila samo Argentina, a Urugvaju se nikad nije dogodilo

Pina je iz slobodnog udarca pogodio mrežu Urugvaja i donio Zelenortskim Otocima vodstvo protiv jedne od najtradicionalnijih reprezentacija svijeta. Bio je to povijesni trenutak za debitanta na Svjetskom prvenstvu, ali i jedan od najneobičnijih statističkih detalja turnira.

Naime, Zelenortski Otoci postali su tek druga reprezentacija u povijesti Svjetskih prvenstava koja je svoj prvi gol na Mundijalu zabila iz izravnog slobodnog udarca.

Prije njih to je napravila samo Argentina. Davne 1930. godine Luis Felipe Monti zabio je Francuskoj iz slobodnog udarca, a sada, 96 godina kasnije, istom se povijesnom klubu pridružio i Cabo Verde.

Urugvaju se ovo nikad nije dogodilo

Pinin gol poseban je iz još jednog razloga. Urugvaj, slavna Celeste, u cijeloj povijesti Svjetskih prvenstava nikada prije nije primila gol iz izravnog slobodnog udarca.

Sve do utakmice protiv Zelenortskih Otoka.

Za reprezentaciju koja je igrala prvo finale Mundijala, osvojila dva svjetska naslova i desetljećima bila simbol tvrdoće, obrane i turnirskog iskustva, to je podatak koji zvuči gotovo nevjerojatno. Debitant na SP-u napravio je ono što nisu uspjele generacije velikih reprezentacija prije njega.

Pina je ušao i u još jedan poseban krug. Postao je tek treći afrički igrač u povijesti Svjetskih prvenstava koji je zabio izravno iz slobodnog udarca. Prije njega to su uspjeli Tunižanin Raouf Bouzaiene protiv Belgije 2002. i Nigerijac Kalu Uche protiv Grčke 2010.

Zelenortski Otoci tako više nisu samo simpatična priča turnira. Nakon povijesnog boda protiv Španjolske, sada su zabili i prvi gol na Svjetskom prvenstvu, i to protiv Urugvaja, iz slobodnog udarca, u utakmici koja će se pamtiti ne samo po rezultatu nego i po statistici kakva se pojavljuje jednom u gotovo stoljeću.

Kevin Pina nije samo zabio prvi gol svoje zemlje na Mundijalu. Zabio je gol koji je spojio Cabo Verde s Argentinom iz 1930., srušio jedan urugvajski povijesni niz i dodatno učvrstio status Zelenortskih Otoka kao jedne od najljepših priča ovog SP-a. Utakmica je na kraju završila 2:2.