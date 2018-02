Zatvaranju 'Igara mira' prisustvovao i ratni zločinac iz Sjeverne Koreje

Nakon 16 dan natjecanja XXIII zimske olimpijske igre u Pjongčangu zatvorene su u nazočnosti visoke sjevernokorejske delegacije te kćerke i savjetnice američkog predsjednika Ivanke Trump i bez ruske zastave, a hrvatsku zastavu na zatvaranju nosio je Dražen Silić, 32-godišnji pilot hrvatskog boba dvosjeda i četverosjeda

Neizvjesnost hoće li na zatvaranju biti ruske zastave otklonjena je u nedjelju ujutro kada je Međunarodni olimpijski odbor (MOO) donio odluku da suspenzija, donesena zbog sustavnog dopingiranja ruskih sportaša, ostaje na snazi i da ruska zastava neće biti izvješena za vrijeme svečanosti zatvaranja.

Odluku o zadržavanju suspenzije učvrstila su dva slučaja dopinga ruskih sportaša - člana ruske mješovite curling ekipe Aleksandera Krušelnickog i članice bob posade Nadežde Sergejeve. U Pjongčangu je uz dopuštenje MOO-a nastupilo 168 ruskih sportaša za koje je utvrđeno da do sada nisu imali veze s dopingom. No, ruska himna se ipak čula u Pjongčangu i to u izvedbi ruskih hokejaša, koji su kao i ostali Rusi nastupali pod olimpijskom zastavom. Oni su nakon osvajanja zlatne medalje zadnjeg dana natjecanja, kada su pobijedili Njemačku sa 4-3 u produžetku, sami otpjevali himnu dok je svirala olimpijska himna.

Nakon 16 dana natjecanja podijeljene su 102 zlatne medalje. Medalje je osvajalo ukupno 30 država, među njima, po prvi puta nakon 2002. godine, nije i Hrvatska. Najbolji najbolji rezultat od hrvatskih sportaša osigurao je Filip Zubčić koji je u alpskoj kombinaciji bio 12.

Norveška je rekorder po brojku osvojenih medalja, sa 39 odličja oborili su olimpijski rekord SAD-a (37) s Igara u Vancouveru 2010. godine. Od tih 39 odličja, 14 je zlatnih, 14 srebrnih i 11 brončanih, a naslov najuspješnije nacije Igara osigurala im Marit Björgen koja je zadnjeg dana osvojila zlato u utrci skijaškog trčanja na 30 km.



Tako je ova 37-godišnja Norvežanka postala najtrofejnija sportašica zimskim olimpijskih igara sa 15 medalja. Björgen je jedina sportašica koja je u Pjongčangu uzela pet odličja - zlato na 30 kilometara i štafeti 4x5km, srebro u skiatlonu i bronce u ekipnom sprintu i na 10 km slobodnim načinom.



Jedno od imena koje je u Pjongčangu ušlo u povijest je ime 22-godišnje češke snowboarderice Ester Ledecke koja je postala prva sportašica koja je osvojila dva zlata u dvije različite discipline. Ona je najprije iznenadila sve kada je u alpskom skijanju u superveleslalomu osvojila zlato, a onda i u paralelnom veleslalomu u daskanju na snijegu.



Hrvatsku je u Pjongčangu trebalo predstavljati 20 olimpijaca i olimpijki u četiri sporta, no prije samog početka natjecanja otpala je Lana Zbašnik, koja je na treningu ozlijedila koljeno, a onda je Leona Popović u prvoj vožnji veleslaloma teško ozlijedila također koljeno.



Pozivom upućenim mladima da se okupe za četiri godine u Pekingu, predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora Thomas Bach je zatvorio ZOI u Pjongčangu.

'Pokazali ste kako sport zbližava ljude u ovom našem krhkom svijetu, pokazali ste kako sport gradi mostove', izjavio je na svečanosti zatvaranja predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora Thomas Bach.



'MOO će nastaviti ovakav olimpijski dijalog, čak i kada se ugasi olimpijski plamen. Tako s tom idejom idemo prema našoj budućnosti', dodao je.



Tijekom svog govora, Bach je pozvao nekoliko sportaša da mu se priključe, među kojima južnokorejskog vozača skeletona 'zlatnog' Yun Sung-bina, sjevernokorejsku klizačicu Ryom Tae Ok, američku skijašicu Lindsey Vonn i nositelja zastave Togoa Pitu Taufatofua.



Tradicionalnom svečanošću zatvaranja počinje razdoblje olimpijade koje će završiti 2022. godine na sljedećim Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu.