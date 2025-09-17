TIJESNA UTAKMICA

Zagreb u napetoj završnici upisao novi poraz u Ligi prvaka

Rukometaši Zagreba u susretu su 2. kola skupine B Lige prvaka petrpjeli drugi poraz izgubivši na gostovanju kod Wisle u Plocku s 27:30.

Igor Bjelavski je sa sedam golova predvodio Zagreb, dok je Mitja Janc sa šest golova bio najefikasniji kod Wisle za koju je Lovro Mihić zabio pet pogodaka.

Hrvatski je prvak loše otvorio utakmicu, prvenstveno u obrani te je nakon 20-ak minuta igre bilo velikih 13:7 za Wislu te se činilo kako će Zagreb pretrpjeti težak poraz. Ipak, s tri uzastopna gola Zagreb se uspio primaknuti te na poluvrijeme otići s četiri gola zaostatka.

Mnogo boljim ulaskom u drugo poluvrijeme Zagreb je dodatno smanjio zaostatak, stigao na dva gola minusa, ali kod 17:15 je propustio dva napada, a onda i još po jedan kod 18:16 i 19:17 kojima bi se u potpunosti vratio u igru. Wisla se u 43. minuti opet odvojila na osjetnu prednost od pet golova (22:17), ali niti tada Zagreb nije odustao.

Golom Kavčiča Zagreb se u 52. minuti napokon primaknuo na samo gol zaostatka (24:23), no snage za potpuni preokret ipak nije bilo. Za osam dana Zagreb će odigrati svoju prvu domaću utakmicu ove sezone i to protiv Barcelone.

