Ovog vikenda nogometna lopta opet će se zakotrljati. Utakmicama polufinala Hrvatskog kupa nastavlja se sezona, a nakon toga kreće i Hrvatski Telekom Prva liga

Najvažnije da se nogomet vraća iako bez gledatelja na stadionima no zato su tu televizijski ekrani. Podsjećamo, sve utakmice Hrvatski Telekom Prve lige možete gledati na MAXtv-u (Arenasport). Emisiju 'Prva liga' možete gledati odmah nakon završetka posljednje utakmice kola. Više informacija OVDJE .

No svi znaju da nakon pandemije više ništa neće biti isto. Mnogi hrvatski klubovi oduvijek su bili suočeni s manjkom novca, a taj problem došao je do izražaja u ovim teškim vremenima. Klubovi su zbog manjka prihoda bili prisljeni rezati ugovore igračima i trenerima, plaće radnoj zajednici, gasiti drugoligaške momčadi. Nije to svuda prošlo bezbolno...

No nećemo o tim ružnim i bolnim temema, treba sve gledati sa ljepše strane, a to je da ćemo opet uživati u HT Prvoj ligi i majstorijama naših zvijezda, a prije prekida prvenstva moglo se zaista u vidjeti fenomenalnih pogodaka i akcija.

Zato Vam donosimo 15 najljepših golova i 10 najboljih akcija dosadašnjeg dijela prvenstva u ova dva priložena videa u tekstu. Uživajte u njima dok svi zajedno čekamo prvi sučev zvižduk...