'Vlašić je junak, odlični su bili Petar Sučić i Baturina, ali jednog igrača moram izdvojiti...'

Iako je skupina bila teška, kažu neki i najteža od svih na ovom SP-u, Dalićeva je družina prošla u sljedeću rundu, s jednim porazom i dvije pobjede.

Ova druga bila je krucijalna, jer igralo se i pod pritiskom mogućeg ispadanja s turnira.

Viđeno od Modrića i društva u komentaru za Germanijak dao je Zoran Vulić.

Rekao sam nakon Paname 'protiv Gane ćemo doći do drugog mjesta'. Eto, prognoza se obistinila, ali moram reći, očekivano je pobijedila bolja i kvalitetnija reprezentacija. Gana je jedinu šansu napravila iz prekida. Da, ponovno iz prekida iz kojeg su nam i postigli pogodak. Moramo i dalje na tome raditi.

Što se tiče sastava, moram reći da je Dalić iznenadio sa početnom postavom. Sa Vlašićem jasno, ali i sa ostavljanjem Gvardiola na klupi. Međutim, uvijek kažem, nismo u Dalićevoj koži. Izbornik najbolje zna kako koji igrač kako trenira, on osjeća njihov puls. Vlašić je junak utakmice, uz njega odlični Petar Sučić i Baturina, ali jednog igrača moram posebno istaknuti. Kako je Luka Modrić odigrao posljednjih 10 minuta to je fantazija! Uklizavao je, zatvarao, smirio, blokirao. Sve je radio s toliko iskustva i energije. Koliko god ga dugo gledam uvijek se divim njgeovom znanju i želji, a uz navedeno je asistirao i za pobjednički pogodak. Svidio mi se i Matanović, sam je stvarao jaki presing na zadnju liniju Gane. Funkcionirali smo odlično, usklađeno i bez panike.

Cijelu Vulićevu analizu pročitajte OVDJE.