Više nema sumnje, ovaj je čovjek ključ uspjeha Hrvatske; jesu li neki ljudi svjesni svoje pogreške?

Hrvatska je sa sve tri pobjede u skupini, protiv Nigerije, Argentine i Islanda, ispunila sva očekivanja te se, nakon 20 godina, probila u drugi krug na svjetskom prvenstvu. Naravno, kada ima sjajnog Luku Modrića to nije problem, no netko je i kod njega, ali i svih ostalih trebao probuditi to htijenje i zalaganje kojim su osvajali simaptije još pod Bilićevim vodstvom. Nakon toga, uslijedilo je mrtvilo, neostvareni snovi...

Hrvatska je ovo čekala punih 20 godina. Dalićeva momčad, predvođena sjajnim veznjacima, Modrićem i Rakitićem, ubojitim krilima Perišićem i Rebićem, te srčanim borcima u napadu – Kramarićem i Mandžukićem, uz granitnu obranu s vratarom Subašićem, Lovrenom i Vidom kao stoperima, te bekovima Vrsaljkom i Strinićem, vratila je povjerenje i na dobrom je putu približiti se 'brončanoj' generaciji iz Francuske 1998. godine. Puno je toga podsjećalo na priču iz 1998. godine. Imali smo igrače, baš kao i tada, koji su igrali u top klubovima, dio njih sjedio je na klupi, a prema Francuskoj su ispraćeni s minimalnim očekivanjima. Tek je legendarni Miroslav Ćiro Blažević uvjeravao kako ima igrače za najveće sportske rezultate. Slično se ponovilo i ove godine, jer Modrić, Rakitić, Mandžukić, Lovren igraju ključne role u svojim klubovima. Igrači, poput Strinića i Pivarića, minutažu su samo sanjali, a nakon svih neuspjeha posljednjih godina, odnosno neispunjenih obećanja da se može još više – malo je tko vjerovao u ovu generaciju. Osim njih samih i izbornika Dalića. Naravno, i Dalićevog 'mentora' Ćire Blaževića. Na tu temu razgovarali smo nakon veličanstvene pobjede nad Argentinom s Dejanom Lovrenom, koji se te 1998. godine baš i ne sjeća pretjerano jer imao je tek devet godina. Usporedbe s tom generacijom nogometaša za njega su teške, ali ipak nešto otkriva.

'Da, ne sjećam se baš previše, bio sam jako mali. Ali kako vrijeme odmiče, ja vjerujem sve više i više u ovu ekipu. Makar sam ja otpočetka vjerovao da možemo daleko dogurati. Ljudi nas nisu smatrali favoritima, ali to je dobro'. Međutum, već nakon prve utakmice protiv Nigerije, u kojoj je Hrvatska do pobjede 2:0, uz autogol Eteba i iskorišteni penal Modrića, ploča se već polako počela okretati. Igra je bila ta koja je ulijevala povjerenje, a potvrdu toga dobili smo u gaženju svjetskih doprvaka – Argentinaca, u kojoj najbolji igrač svijeta Lionel Messi gotovo da nije ni imao pravu priliku. Dok je Luka Modrić pokazao i dokazao da je u ovom trenutku i najkompletniji vezni igrač svijeta. Mnogo toga, očito dobroga, ovoj je momčadi donio izbornik Zlatko Dalić. Jednostavan, ali maksimalno posvećen nogometu, očito i dobar psiholog, koji je igračima dao 'slobodne ruke' u nekim situacijama, ali i pokazao da ima gard, kada se trebao izboriti za funkciju Dražena Ladića, te bez razmišljanja odstraniti Nikolu Kalinića, kojem nije bilo po volji sjediti na klupi. Iza sebe ima vojsku igrača koji mu vjeruju, pa tako i 'veteran' Vedran Ćorluka, koji je protiv Argentine, u svom stotom nastupu za Hrvatsku dobio priliku tek u sudačkoj nadoknadi.