[VIDEO/FOTO] Pogledajte gol koji je presudio 'derbi sjevera' za slavlje Slaven Belupa; sjajni golman Zelenika spasio je Varaždin težeg poraza

Nogometaši Slaven Belupa pobijedili su u utakmici 1. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige na gostovanju u Varaždinu kod istoimenog domaćina 1:0. Jedini gol vrijedan tri boda zabio je branič Koprivničana Mateo Kocijan u 49. minuti utakmice

Prvih 45 minuta utakmice završilo je bez golova, no Slaven Belupo je bio bolji i samo je bilo pitanje kad će kapitalizirati svoju terensku nadmoć.

'Farmaceuti' su u 'derbiju sjevera' krenuli odlučnije i imali nekoliko konkretnih prilika u prvih pola sata igre, no na golu Varaždina bio je raspoloženi Oliver Zelenika koji je domaćine držao 'u igri'.

Bio je to prizeman udarac s nekih 25 metara u donji desni kut, a golman Varaždina, bivši hrvatski reprezentativac, mogao je i bolje reagirati jer mu je ta ne pretjerano jaka lopta doslovno prošla kroz ruke.

No, Zelenika ima i velike zasluge za to što u nekoliko situacija prije i poslije tog gola lopta nije završila u mreži domaće momčadi. Na njegovu žalost, to nije bilo dovoljno da povratnik u SuperSport HNL izbjegne poraz na samom otvaranju sezone.

