[VIDEO/FOTO] Nakon poraza od Francuske oglasio se naš najiskusniji reprezentativac: I dalje sam optimist, ali...

Hrvatska rukometna reprezentacija otvorila je kvalifikacijski turnir za plasman na Olimpijske igre porazom od Francuske 30:26, pa će vizu za Tokio tražiti u susretima protiv Portugala i Tunisa. Danas od 18.30 sati 'kauboji' igraju s neugodnim Portugalcima

Kako objasniti katastrofu u posljednjih 10 minuta utakmice s Francuzima? Zabili smo samo tri gola, a primili čak 10...

'Bilo je dosta isključenja pa ti to malo uzme ritam. Bilo je laganih golova pa se nismo uspjeli izvući. Francuska je to. Malo je falilo da promijenimo ritam, da vratimo utakmicu na naš mlin. Nije nam pošlo za rukom, ali optimističan sam za ovaj turnir. Vjerujem da ćemo pobijediti Portugal pa, uz pobjedu protiv Tunisa, kvalificirati se. Nije to lako, Portugal je odlična momčad, jako su se digli u zadnjih par godina i to su pokazali na svim ovim turnirima. Morat ćemo biti jako koncentrirani', analizirao je Horvat.