Užas u Japanu! Britanac se s 308 km/h zabio u zid, fanovi za nesreću krive nova pravila

Bearman je na ravnom dijelu staze bio čak 45 km/h brži od Colapinta kojemu se ispraznila baterija te je, u pokušaju da ga zaobiđe, izletio sa staze.

Pri brzini od 308 km/h Britanac je snažno udario u zid, a telemetrija je pokazala da je bolid pritom pretrpio sile od čak 50 G. Nasreću, 20-godišnji Bearman sam je izašao iz bolida i, iako je imao problema s kretanjem, izvukao se bez težih posljedica. Pregledi u bolnici pokazali su da ništa nije slomio te je prošao samo s kontuzijom koljena.

Stručni komentatori i fanovi na društvenim mrežama optužili su nova pravila Formule 1 za nesreću. Prema novim pravilima, snaga motora raspoređena je 50 posto na klasični motor i 50 posto na elektromotor. Kako bi punili bateriju, vozači često moraju usporavati, a upravo to se dogodilo Colapintu koji je zato bio bitno sporiji od Bearmana.

On ga je naglo morao zaobići, a budući da je dolazio bitno većom brzinom, više nije mogao iskontrolirati bolid. Zbog svega toga ekspresno se javila i FIA koja je objavila da su pravila u testnoj fazi i da će u dogovoru s momčadima raditi na njihovom ispravljanju bude li za to potrebe...