formula 1

Užas u Japanu! Britanac se s 308 km/h zabio u zid, fanovi za nesreću krive nova pravila

S. M.

29.03.2026 u 18:33

Nesreća Bearmana Izvor: Screenshot / Autor: F1
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Haasov vozač Oliver Bearman izletio je sa staze u 22. krugu Velike nagrade Japana i doživio tešku nesreću.

Bearman je na ravnom dijelu staze bio čak 45 km/h brži od Colapinta kojemu se ispraznila baterija te je, u pokušaju da ga zaobiđe, izletio sa staze.

Pri brzini od 308 km/h Britanac je snažno udario u zid, a telemetrija je pokazala da je bolid pritom pretrpio sile od čak 50 G. Nasreću, 20-godišnji Bearman sam je izašao iz bolida i, iako je imao problema s kretanjem, izvukao se bez težih posljedica. Pregledi u bolnici pokazali su da ništa nije slomio te je prošao samo s kontuzijom koljena.

Stručni komentatori i fanovi na društvenim mrežama optužili su nova pravila Formule 1 za nesreću. Prema novim pravilima, snaga motora raspoređena je 50 posto na klasični motor i 50 posto na elektromotor. Kako bi punili bateriju, vozači često moraju usporavati, a upravo to se dogodilo Colapintu koji je zato bio bitno sporiji od Bearmana.

On ga je naglo morao zaobići, a budući da je dolazio bitno većom brzinom, više nije mogao iskontrolirati bolid. Zbog svega toga ekspresno se javila i FIA koja je objavila da su pravila u testnoj fazi i da će u dogovoru s momčadima raditi na njihovom ispravljanju bude li za to potrebe...

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
