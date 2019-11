Utakmica s rekordnom zaradom u povijesti kluba završila neviđenom dramom; evo koliko je Dinamo izgubio milijuna eura u jednoj minuti!

Dinamo je u četvrtom kolu Lige prvaka s odigrao s ukrajinskim Šahtarom 3:3 iako je nekoliko minuta prije kraja imao vodstvo od 3:1 i siguran plasman u osminu finala i rekordnu zaradu. Tako odluka o plasmanu među 16 najboljih klubova u Europi pada u sljedeće dvije utakmice

No, osim što su igrači Dinama u sudačkoj nadoknadi propustili povijesnu priliku te pobjedom izboriti plasman u osminu finala Lige prvaka usput su propustili rekordno zaraditi. Do posljednjih minuta utakmice bilo je ovo je bila utakmica s potencijalno najvećom zaradom u povijesti Dinama. Naime, zbog kaznenog udarca u zadnjim sekundama utakmice Dinamu je osim proljeća u Ligi prvaka izmakla sigurna zarada od dodatnih 12,2 milijuna eura. U jednoj minuti Dinamo je ostao bez rekordne zarade!

Naime, od prije je poznato kako je UEFA pripremila po 9,5 milijuna eura za svaki klub koji se uspije plasirati među 16 najboljih u Europi, a sama pobjeda u Ligi prvaka donosi 2,7 milijuna eura. No, iako je do zadnjih sekundi Dinamo sve to imao na pladnju nevjerojatna horror završnica sve je odnijela.