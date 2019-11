Trener Dinama Bjelica potpuno izgubio živce nakon drame i sudačkih odluka: VAR je sr****! To je cirkus!

Nakon dramatične utakmice na prepunom maksimirskom stadionu, u kojoj su Dinamo i Šahtar odigrali 3:3 u sklopu četvrtog kola Lige prvaka, nije mogao zadržati emocije trener domaćih Nenad Bjelica kojem je povijesnu pobjedu i plasman u osminu finala odnijela video tehnologija tj. popularni VAR

U posljednjim sekundama utakmice, u petoj minuti sudačke nadoknade, sudac Brych je uz pomoć VAR-a dosudio kazneni udarac kojim je Šahtar stigao do 3:3 i boljeg međusobnog rezultata koji ih opet dovodi u priliku da prođu među 16 najboljih klubova.

'Zaslužili smo pobjedu, bili smo bolji. Čestitam svojim dečkima. Slabo smo stajali na terenu u prvom dijelu utakmice. Tih 15-ak minuta smo pokušali igrati isto kao u Ukrajini, no oni su igrali sa širim krilima pa se nismo uspjeli odmah prilagoditi. Kod prvog gola ispala nam je ne samo obrana, nego i veza. Nakon što smo primili gol prešli smo na formaciju 4-2-3-1, jer oni su nas razvlačili po krilima, a očekivali smo ih u centrali. Promjenom taktike željeli smo im se zavući između linija', kazao je Bjelica objasnivši na koji su način brzo došli do izjednačenja.

Kada su u pitanju sporne situacije s Petkovićem i Ademijem u kaznenom prostoru, tj. kada Dinamu nije dosuđen kazneni udarac, Bjelica je izgubio živce.

'Ako ne žele gledati to, što će nam taj VAR! Ja uvijek govorim da je VAR obično s****! To ubija emocije, ubija igru. Što se mene tiče, ne treba ga ni biti. Stalno neka interpretacija; je li bio ili nije bio kontakt. Ma to je cirkus! Pogledajte koliki je cirkus u Engleskoj. U Italiji je tek najveći cirkus! Već se velika većina trenera buni... Čemu onda to? Ja sam apsolutno protiv VAR-a!', kazao je Bjelica za HTV.