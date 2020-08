[VIDEO/FOTO] Uoči teških gostovanja kod Portugala i Francuske Zlatko Dalić otkrio kako će igrati bez Modrića i Rakitića: Ne idemo kao autsajderi...

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić istaknuo je kako su svi sretni i zadovoljni što se reprezentacija okupila nakon punih deset mjeseci pauze. Naši će se nogometaši u Zagrebu pripremati za utakmice protiv Portugala i Francuske u sklopu novog izdanja UEFA Lige nacija

'Svi su sretni i zadovoljni. Reprezentacija je svima nedostajala i radujemo se okupljanju nakon deset mjeseci. Čekaju nas dvije teške utakmice, protiv europskog prvaka Portugala i svjetskog prvaka Francuske. Suparnici nisu mogli biti teži, pogotovo u vrijeme koje nije idealno za nogomet, no spremni smo dati sve od sebe. Očekujem dobar test i dobru pripremu za ono što nam slijedi, kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo i nastup na Europskom prvenstvu sljedeće godine', rekao je izbornik Zlatko Dalić .

U dogovoru s izbornikom Dalićem rujansko okupljanje propustit će kapetan Luka Modrić i dokapetan Ivan Rakitić, dok je zbog bolesti otpao stoper Wolfsburga Marin Pongračić. Dalić je zbog toga aktivirao pretpozive napadačima Antoniju Čolaku i Anti Budimiru, stoperu Mili Škoriću i braniču Rubina iz Kazana Filipu Uremoviću.

'Pokušat ćemo da svi dobiju šansu, ali mislim da to neće biti moguće. Vidjet ćemo kakav će biti razvoj situacije, no nastojat ćemo da svi budu u pogonu. Važni su i treninzi. Nadam se da se nitko neće ozlijediti, a igrači koji su prvi puta u reprezentaciji neka vide kakav je to ambijent. Također, ovo je sjajna prigoda da se nakon dvije godine vrati Šime Vrsaljko, ali nećemo ulaziti u bilo kakav rizik s njime', rekao je Dalić, te je još jednom obrazložio izostanak Modrića i Rakitića: