[FOTO] Okupila se hrvatska nogometna reprezentacija; bez Modrića i Rakitića te stroge epidemiološke mjere sve izgleda čudno

Bez kapetana i dokapetana Luke Modrića i Ivana Rakitića i uz stroge epidemiološke mjere, hrvatska nogometna reprezentacija se u ponedjeljak okupila u Zagrebu za početak natjecanja u novoj sezoni Lige nacija

Tako HNS neće organizirati do sada uobičajene press konferencije s izbornikom na dan okupljanja, te mix zone s dvojicom igrača prije treninga. Iz HNS-a su također javili kako će svi treninzi hrvatske A reprezentacije, koji se ovoga tjedna održavaju na stadionu Maksimir, započeti u 18:00 sati, umjesto u predviđenih 19:00 sati.

Svjetski doprvaci okupili su se u jednom zagrebačkom hotelu u poprilično izmjenjenom sastavu u odnosu na posljednju akciju uoči prijateljske utakmice protiv Gruzije u Puli u studenom prošle godine. Hrvatska je slavila sa 2:1, a bila je to posljednja utakmica Dalićevih trupa.

Konferencije za medije dan prije i nakon utakmice bit će organizirane na stadionima, uz poštivanje epidemioloških pravila u pojedinoj zemlji te preporuka iz Uefinog 'Return to play' protokola, no nakon utakmica do daljnjega neće biti organizirane mix zone za predstavnike medija. Umjesto toga HNS će slati izjave izbornika i igrača.

Navedene procedure vrijede za naredna okupljanja reprezentacije dok se epidemiološka situacija ne promijeni.

Kapetan i dokapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić i Ivan Rakitić u dogovoru s izbornikom Zlatkom Dalićem propustit će otvaranje Lige nacija. Okupljanje bez dva stožerna igrača, nakon tako dugo vremena, izgleda pomalo čudno, ali takav je očito bio dogovor...

Osim Modrića i Rakitića, rujansku akciju zbog bolesti propustit će i stoper Wolfsburga Marin Pongračić, koji je trebao debitirati za najbolju hrvatsku vrstu.

Također, izbornik Dalić dao je dodatna dva slobodna dana Ivanu Perišiću i Marcelu Brozoviću, koji su igrali finala Lige prvaka odnosno Europske lige, pa će se oni priključiti reprezentaciji u srijedu 2. rujna.

"Iako okolnosti nisu sjajne s obzirom na epidemiju koronavirusa, sigurno je da se svi jako veselimo okupljanju nakon tako duge pauze. Termin nije idealan jer će puno igrača praktički s odmora doći na okupljanje, no svi smo u istoj situaciji po tom pitanju. Važno je da se igrači što bolje odmore jer ih čeka vrlo naporna natjecateljska sezona, na kraju koje nas čeka EURO, a to nam je primarni cilj", naglasio je izbornik Dalić.

Zbog pozitivnog nalaza na koronavirus okupljanje A reprezentacije propustit će tek glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak.

Reprezentacija će od ponedjeljka do četvrtka trenirati na glavnom terenu maksimirskog stadiona, a u petak leti za Porto gdje je 5. rujna očekuje ogled protiv europskih prvaka Portugalaca. Tri dana kasnije na stadionu Stade de France je repriza finala svjetskog prvenstva protiv Francuske.

U srijedu, 9. kolovoza je povratak u Zagreb.