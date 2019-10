Uefa zbog 'bolesti' poljudskog travnjaka traži odgodu utakmice, doznajemo kad će igrati Hajduk i Varaždin

Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom važni su kvalifikacijski ogledi, a prvi je na rasporedu 10. listopada na Poljudu protiv Mađarske. No, ovih dana u HNS je stigla neugodna obavijest

Sjećate li se problema koje je Dinamo imao krajem kolovoza i zašto su se i španjolski komentatori čudili žućkastom travnjaku maksimirskog stadiona? Razlog je bila bakterija, koja je u to vrijeme poharala i mnoge druge europske stadione.

Sada je, čini se, isti taj virus stigao i do Poljuda, pa su inspektori Uefe ustvrdili da je travnjak 'bolestan' i preporučili da se na njemu ne trenira i ne odigrava utakmice sve do 10. listopada, odnosno, do dvoboja Hrvatska – Mađarska.

Problem ne bi smjela biti utakmica Hrvatske i Mađarske, već ona između Hajduka i Varaždina, koja je na rasporedu u nedjelju u 16.30 sati.

No, kako doznajemo iz HNS-a, od mjerodavnih, čak niti to ne bi smio biti problem, jer se sada razmatra mogućnost da se ta utakmica pomakne na subotu, odnosno da se dobije dan više za oporavak travnjaka.

'Postoji kompromisno rješenje, pomaknut ćemo utakmicu na subotu i termin od 15 sati. S time da će onda i dvoboj Dinama i Slaven Belupa biti pomaknut na 17 sati, zbog TV prijenosa. U tom slučaju će mjerodavne službe, koje se brinu o poljudskom travnjaku, dobiti dan više za brigu o njemu', potvrdio je za tportal Josip Brezni, povjerenik natjecanja pri HNS-u.

Poljudski teren napala je nepoznata 'bolest' koja iziskuje kemijski tretman pa se na njemu ne može trenirati i igrati minimalno tjedan dana.