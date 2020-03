UEFA je odlučila; ovo je datum do kojeg sva prvenstva moraju završiti; evo kad se igra finale Lige prvaka

Pandemija koronavirusa u potpunosti je poremetila sva sportska natjecanja, EURO u nogometu pomaknut je na 2021. godinu, a UEFA je sada obznanila rok do kojeg moraju završiti sva nacionalna prvenstva te datume kad se igraju finala Lige prvaka i Europske lige

Čelni ljudi Uefe tako su uvažili prijedloge klubova, nacionalnih liga i udruženja nogometaša te su kao najradikalniju odluku pomaknuli odigravanje Europskog prvenstva na iduću godinu. Bio je to jedini način da se do kraja - u relativno regularnim uvjetima - odigraju sva nacionalna prvenstva, ali i Liga prvaka te Europska liga.

Ideja je da se, kad se zaustavi širenje koronavirusa i steknu uvjeti za povratak u normalan život i rad, nacionalna prvenstva nastave, a tako i Liga prvaka i Europska liga.

Prijedlog Uefe je da se sva nacionalna prvenstva odigraju najkasnije do 30. lipnja!

'Obveza je da se prvenstva i europska natjecanja završe do kraja sportske sezone, odnosno najkasnije do 30. lipnja, naravno sve to ako se situacija s pandemijom koronavirusa poboljša i ako se ostvare uvjeti za siguran povratak na terene i stadione', dio je priopćenja Uefe.

Raspored će u mnogim ligama biti zgusnut, to će vjerojatno podrazumijevati da se utakmice igraju i tijekom tjedna, što bi mogao biti veliki fizički i psihički pritisak na same nogometaše. Tako je Hrvatski Telekom Prva liga zastala u 27. kolu i do kraja bi trebalo odigrati još točno deset...