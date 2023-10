U Realu bi bili najsretniji da je Luka rekao reprezentaciji zbogom, evo i zašto

Poraz bi Hrvatima donio silne probleme jer o izravnom plasmanu na Euro više ne bi odlučivali sami već bi ovisili o rezultatima drugih reprezentacija. Podsjetimo, na Europsko prvenstvo će se plasirati dvije najbolje reprezentacije iz skupine, no Hrvatska bi kao trećeplasirana dobila još jednu priliku kroz dodatne kvalifikacije i to zahvaljujući odličnom plasmanu u Ligi nacija.

'Hrvatska mora pobijediti kako bi Modrić osigurao nastup na Euru, što mu je zadnji preostali cilj u karijeri. Zato Luka mora poduplati napore i trud za Hrvatsku jer prijeti mu opasnost da će to morao napraviti i u ožujku iduće godine. Naime, ako Hrvatska ne uspije završiti kvalifikacije na nekom od prva dva mjesta, čeka je pakleni baraž za Euro i to upravo u vrijeme kada Real ulazi u odlučujući dio sezone. Upravo je ono što se sada događa, kolizija između Modrićevih obaveza u Hrvatskoj i Realu, glavni razlog Lukinih sukoba s klubom. Tijekom pregovora oko produljenja ugovora, Real je pristao na Modrićev uvjet da i dalje vodi Hrvatsku, ali u klubu bi bili daleko sretniji da se on poveo za Kroosovim primjerom. Nijemac se još prošle sezone umirovio u reprezentaciji. Real i dalje od Modrića traži da ostane u klubu i ne riskira ozljede u reprezentaciji kako bi kao rezerva bio svjež i zdrav zamijeniti Bellinghama, Valverdea, Tchouamenija i Camavingu koji će također biti iscijeđeni od njihovih duplih obaveza. No, oni za razliku od Modrića nemaju 38 godina i lakše će podnijeti ogromne napore u klubu i reprezentaciji', piše As pa zaključuje: