U Njemačkoj srušeni svi rekordi kada je u pitanju Europsko prvenstvo

BROJKE SU IMPRESIVNE

  • A. H.
  • Zadnja izmjena 02.02.2026 22:31
  • Objavljeno 02.02.2026 u 22:31
Nijemci su osvojili europsko srebro
Nijemci su osvojili europsko srebro Izvor: EPA / Autor: Henning Bagger
Njemački su se rukometaši na kraju europskog rukometnog prvenstva morali utješiti srebrnom medaljom. Jer danci su u finalu jednostavno - bili bolji

No, ono po čemu će Nijemci biti nestožni jest broj TV gledatelja.

Sjajne televizijske brojke za finale Europskog prvenstva u Njemačkoj 🔥

Utakmicu je pratilo 12,82 milijuna gledatelja, uz tržišni udio od 50,8 posto, što znači da je svaki drugi gledatelj televizije bio uz prijenos. Već predigra privukla je 7,2 milijuna gledatelja (47,3 posto).

U skupini od 14 do 49 godina zabilježeno je 3,77 milijuna gledatelja i impresivan tržišni udio od 63,5 posto.

Ukupno su tri utakmice tijekom turnira premašile granicu od sedam milijuna gledatelja.

Ove brojke ne uključuju prijenose uživo putem interneta i digitalne preglede.

Rukomet je u potpunosti osvojio Njemačku.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

tportal
