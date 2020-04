Marcelo Brozović pregovara s Interom oko visine svojih primanja, a prednost mu daje ponuda Liverpoola i otkupna klauzula koju njegov sadašnji klub pod svaku cijenu želi maknuti iz novog ugovora

Upravo je to ono što Inter želi najviše izbaciti iz novog ugovora oko kojeg se vode intenzivni pregovori. Hrvatski reprezentativac sada zarađuje oko 3.5 milijuna eura po sezoni plus bonuse, a sada traži od kluba da mu plaću povisi na šest milijuna eura. Inter mu pak nudi produljenje do 2024. godine uz primanja od 4.5 milijuna eura po sezoni plus razne bonuse.



Naravno da je u prednosti Brozović koji ima ponudu Liverpoola koji bi mogao i htio ispuniti njegove zahtjeve. Talijanski mediji pišu kako će Brozo ipak ostati u Interu s kojim će se vjerojatno naći negdje na sredini. Prednost Brozoviću nosi i otkupna klauzula koja može biti sredstvo za pregovore jer bi ju Inter htio pod svaku cijenu maknuti. Ostane li u Interu ili ode u Liverpool, pred Brozovićem je odlično razdoblje u karijeri.