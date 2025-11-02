U Americi odigrana utakmica za pamćenje. Najskuplja momčad lige slavi titulu u nevjerojatnoj završnici

U jednoj od najboljih serija World Seriesa u povijesti, u kojoj je Toronto vodio 3:2, Dodgersi su do druge uzastopne titule došli tako što su dobili zadnje dvije utakmice u gostima i to na nevjerojatan način.

Toronto je noćas vodio 4:2 u osmom inningu da bi prvo Max Muncy pogodio strašan homerun za 4-3 i nedugo nakon toga čudesno uhvatio jednu lopticu u trenutku kad je njegova momčad mogla upasti u ogromne probleme. Los Angeles se obranio i u devetom inningu Toronto je bio dva 'outa' udaljen od prve titule nakon 1993. godine.

Trey Yesavage izbacio je prvog udarača Dodgersa i imao je Miguela Rojasa na 'full countu da bi Rojas nevjerojatnim homerunom donio Dodgersima izjednačenje i spasio ih. To mu je bio prvi homerun nakon mjesec i pol.

Toronto je mogao dovršiti utakmicu na kraju devetog inninga jer je napunjene baze i samo jedan 'out'. Dodgersi su promijenili pitchera i ubacili zvijezdu Yoshinobua Yamamota, ali je on bio u ogromnim problemima. Milimetri su nedostajali da Kiner-Falefa istrči za pobjedu Blue Jaysa, ali je junak Rojas, koji se pritom spotaknuo, uspio uhvatiti lopticu i baciti je na bazu prije runnera.

Ernie Clement, najbolji udarač ovogodišnjeg play-offa, imao je priliku donijeti Torontu pobjedu i to je skoro uspio. Naime, na lopticu su krenula dva igrača Los Angelesa, sudarili su se, ali je Pajes uspio uhvatiti lopticu, izbaciti Clementa i odvesti utakmicu u dodatne inninge.

U 11. innigu je Will Smith pogodio sjajan home-run za 5:4, ali je Toronto nakon toga opet imao sjajnu poziciju za izjednačenje, a možda i konačnu pobjedu. Imali su runnere na ptvoj trećoj bazi i samo jedan 'out', a onda je odigran jedna od najboljih akcija u novijoj povijesti MLB-a.

Yamamoto je sjajno namamio Alejandra Kirka, udarac je bio prekratak i Dodgersi su fantastičnim 'double-playem' izbacili dvojicu i osvojili naslov prvaka.

Prvi put nakon 25 godina netko je uspio obraniti titulu u MLB-u, a Shohei Ohtani, najveća zvijezda bejzbola i igrač za kojeg već sad govore da je veći od Babea Rutha, osvojio je također svoju drugu uzastopnu titulu.