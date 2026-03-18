Tudor ispao s pobjedom, Liverpool pregazio Galatasaray

S. M.

18.03.2026 u 23:07

Igor Tudor Izvor: EPA / Autor: DANIEL HAMBURY
Odigrane su sve uzvratne utakmice osmine finala Lige prvaka.

Nakon debakla u prvoj utakmici (2:5), Tottenham je u uzvratnoj utakmici pobijedio Atletico 3:2 i časno se oprostio od Lige prvaka.

Momčad Igora Tudora povela je u 30. minuti golom Randala Kolo Muanija, a Julian Alvarez je u 47. izjednačio. Xavi Simons je u 52. vratio domaćine u vodstvo prije nego što je Hancko u 75. opet izjednačio. Konačnih 3:2 postavio je Simons iz penala u 90. minuti.

Galatasaray se nadao da bi na Anfieldu mogao obraniti prednost 1:0 iz prve utakmice, ali nije imao nikakve šanse. Razigrani Liverpool slavio je 4:0, promašio je penal i imao je još niz šansi.

Dominik Szoboszlai je načeo Turke u 25. minuti, a Mohamed Salah je u nadoknadi prvog poluvremena promašio penal. Sve je bilo gotovo u razmaku od 51. do 53. minute kad su zabili Ekitike i Gravenberch, a u 56. je autogol Singa poništen zbog zaleđa.

Konačnih 4:0 fantastičnim golom postavio je Salah u 62. minuti.

Atletico će u četvrtfinalu igrati protiv Barcelone, a Liverpool ide na noge PSG-u.

