Trenutak koji je zbunio mnoge: Evo zašto je sudac prekinuo utakmicu Hrvatske i Kolumbije

U 28. minuti prvog poluvremena sudac je iznenada zaustavio igru i poslao igrače na kratku pauzu za osvježenje. Gledatelji su ostali u čudu jer vremenski uvjeti nisu upućivali na takvu odluku, odnosno nije bilo vrućine da se igrači moraju osvježiti.

No, nije riječ o slučajnosti.

Radi se o novom pravilu koje je FIFA uvela uoči Svjetskog prvenstva 2026., koje će se igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. S obzirom na očekivane visoke temperature tijekom ljeta, ovakve pauze za hidrataciju bit će standard na svim utakmicama.

Igrači su tako dobili nekoliko minuta za osvježenje i oporavak, a ista praksa predviđena je i u drugom poluvremenu.

Osim što ima jasnu zdravstvenu svrhu, ova odluka ide na ruku i televizijskim kućama, koje tijekom pauza dobivaju dodatni prostor za emitiranje reklama.