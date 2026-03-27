Hrvatska reprezentacija

Trenutak koji je zbunio mnoge: Evo zašto je sudac prekinuo utakmicu Hrvatske i Kolumbije

S.Č.

27.03.2026 u 01:39

Hrvatska - Kolumbija Izvor: Pixsell / Autor: JC Ruiz/Sipa USA/PIXSELL
Scena koja je mnoge zbunila na utakmici Brazila i Francuske ponovila se i na susretu Hrvatske i Kolumbije.

U 28. minuti prvog poluvremena sudac je iznenada zaustavio igru i poslao igrače na kratku pauzu za osvježenje. Gledatelji su ostali u čudu jer vremenski uvjeti nisu upućivali na takvu odluku, odnosno nije bilo vrućine da se igrači moraju osvježiti.

No, nije riječ o slučajnosti.

Radi se o novom pravilu koje je FIFA uvela uoči Svjetskog prvenstva 2026., koje će se igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. S obzirom na očekivane visoke temperature tijekom ljeta, ovakve pauze za hidrataciju bit će standard na svim utakmicama.

Igrači su tako dobili nekoliko minuta za osvježenje i oporavak, a ista praksa predviđena je i u drugom poluvremenu.

Osim što ima jasnu zdravstvenu svrhu, ova odluka ide na ruku i televizijskim kućama, koje tijekom pauza dobivaju dodatni prostor za emitiranje reklama.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preokret

preokret

Dobra Hrvatska preokretom pobijedila Kolumbiju. Mogla je slaviti i uvjerljivije

KOLUMBIJA
1:2
HRVATSKA
prijatelji

prijatelji

Osmijesi i prijateljski zagrljaj: Pogledajte s kim je Modrić razmijenio dres nakon Kolumbije
DOBAR POČETAK

DOBAR POČETAK

Dalić nakon pobjede Hrvatske priznao grešku: 'Ne može čovjek uvijek biti u pravu'

