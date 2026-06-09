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Trener prvaka BiH doživio bizarnu nesreću: Ostao bez dva prsta tijekom košnje

N.M.

09.06.2026 u 14:02

Vinko Marinović
Vinko Marinović Izvor: Pixsell / Autor: Dejan Rakita/PIXSELL
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Trener Borca Vinko Marinović doživio je neobičnu i vrlo neugodnu nesreću tijekom košnje trave.

Kako prenosi SportSport, 55-godišnji stručnjak ostao je bez dva prsta, no liječnici su mu ih uspjeli ponovno prišiti.

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Marinović je, prema dostupnim informacijama, ozlijeđene prste pronašao u travi, nakon čega mu je pružena liječnička pomoć. Iz banjalučkog kluba zasad nema detaljnijih informacija, no trener se osjeća dobro.

'Imao sam nesreću, ali bit će sve dobro', kratko je poručio Marinović za SportSport.

Slijedi razdoblje oporavka

Marinović će zbog ozljede određeno vrijeme provesti na bolovanju, no očekuje se da će biti spreman za izazove koji njegovu momčad čekaju u Europi, a potom i u prvenstvu Bosne i Hercegovine.

Podsjetimo, Marinović je prošle sezone odveo Borac do naslova prvaka Bosne i Hercegovine. Bio mu je to drugi naslov s banjalučkim klubom.

Uspješan trenerski put

Iskusni 55-godišnji trener ranije je do naslova prvaka vodio i Zrinjski te Sarajevo, a tijekom trenerske karijere radio je i u Kozari, Kolubari te u dva navrata na klupi mlade reprezentacije Bosne i Hercegovine.

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