Dalić poslao snažnu poruku BiH uoči Mundijala: 'Hrvatska im je bila primjer i putokaz'

Posebno je istaknuo da mu je drago što će BiH nastupiti na Mundijalu u SAD-u, Kanadi i Meksiku te poručio da Zmajevima želi puno sreće.

'Jako mi je drago što Bosna i Hercegovina igra na Svjetskom prvenstvu', rekao je Dalić u razgovoru za RTL Direkt.

Govoreći o uspjehu reprezentacije Bosne i Hercegovine, Dalić je naglasio da su Zmajevi, prema njegovu mišljenju, slijedili model koji je godinama donosio rezultate Hrvatskoj.

Dalić pohvalio put kojim je išla BiH

'Radili su ono što smo i mi radili. Stvorili su dobru atmosferu, dobar spoj iskustva i mladosti, a na klupu postavili izbornika koji donosi prave odluke. To im se na kraju vratilo kroz rezultat', kazao je Dalić.

Hrvatski izbornik dodao je da su i iz Bosne i Hercegovine ranije znali isticati kako im je hrvatska reprezentacija bila važan primjer na putu prema velikom rezultatu.



'Oni su sami govorili da im je hrvatska reprezentacija bila primjer i putokaz. Drago mi je što su tu. Imaju povoljnu skupinu i želim im puno sreće na prvenstvu', poručio je Dalić.

Bosna i Hercegovina nastup na Svjetskom prvenstvu otvara u petak utakmicom protiv Kanade. Nakon povijesnog plasmana Zmajeva na najveću nogometnu pozornicu, očekivanja navijača dodatno su porasla.