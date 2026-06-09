Pafos se službeno oprostio od Oršića: Slijedi potpis za Dinamo

Legendarni Dinamov krilni napadač Mislav Oršić dogovorio je povratak na Maksimir. Prema dostupnim informacijama, sve je usuglašeno s čelnicima kluba, a sada je samo pitanje kada će se odviti službeno predstavljanje.

Oršić se u Dinamo vraća kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s ciparskim Pafosom, u kojem je proveo posljednje razdoblje karijere. Za Pafos je igrao od siječnja prošle godine, a u 67 nastupa postigao je osam golova i upisao 17 asistencija. Posebno se istaknuo u Ligi prvaka, u kojoj je ove sezone u osam utakmica zabio dva gola i dodao dvije asistencije.

Tim je nastupima pokazao da i dalje može igrati na visokoj razini, a dobre igre vratile su ga i u širi krug hrvatske reprezentacije kod Zlatka Dalića.

Pafos se oprostio od hrvatskog krilnog napadača

Ciparski klub danas je i službeno potvrdio završetak suradnje s Oršićem, uz emotivnu poruku zahvale.

'Pafos FC objavljuje završetak suradnje s Mislavom Oršićem nakon isteka njegovog ugovora. Mislav se pridružio našem klubu u siječnju 2025. godine, donoseći sa sobom bogato iskustvo stečeno na najvišim razinama europskog nogometa i međunarodnih natjecanja', objavio je klub.

U Pafosu su posebno naglasili njegov doprinos najuspješnijem razdoblju u povijesti kluba.

'Tijekom svog vremena u Pafos FC-u doprinosio je svojom kvalitetom, profesionalnošću i pobjedničkim mentalitetom, postajući važan dio uspjeha momčadi. Za vrijeme svog boravka u plavom dresu, Mislav je bio dio najuspješnijeg razdoblja u povijesti kluba, pomažući Pafos FC-u u ostvarivanju povijesnih prekretnica, uključujući prvo ikad osvajanje Ciparskog prvenstva i Ciparski kup 2025./26., uz doprinos nezaboravnim europskim nastupima', stoji u oproštaju Pafosa.

'Iskreno zahvaljujemo Mislavu na njegovom doprinosu, profesionalnosti i predanosti tijekom cijelog boravka u klubu. Svi u Pafos FC-u žele mu sve najbolje, zdravlje i sreću u sljedećem poglavlju njegove karijere. Hvala ti, Mislave, i sretno u budućnosti!', poručili su iz Pafosa.

Oršićev povratak na Maksimir svakako će izazvati veliku pozornost među navijačima Dinama, koji ga pamte po brojnim velikim utakmicama i golovima u plavom dresu.