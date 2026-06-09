VELIKI POVRATAK

Pafos se službeno oprostio od Oršića: Slijedi potpis za Dinamo

N.M.

09.06.2026 u 13:24

Mislav Oršić
Mislav Oršić Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Već dugo se piše o tome kako se Mislav Oršić vraća u Dinamo.

Legendarni Dinamov krilni napadač Mislav Oršić dogovorio je povratak na Maksimir. Prema dostupnim informacijama, sve je usuglašeno s čelnicima kluba, a sada je samo pitanje kada će se odviti službeno predstavljanje.

vezane vijesti

Oršić se u Dinamo vraća kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s ciparskim Pafosom, u kojem je proveo posljednje razdoblje karijere. Za Pafos je igrao od siječnja prošle godine, a u 67 nastupa postigao je osam golova i upisao 17 asistencija. Posebno se istaknuo u Ligi prvaka, u kojoj je ove sezone u osam utakmica zabio dva gola i dodao dvije asistencije.

Tim je nastupima pokazao da i dalje može igrati na visokoj razini, a dobre igre vratile su ga i u širi krug hrvatske reprezentacije kod Zlatka Dalića.

Pafos se oprostio od hrvatskog krilnog napadača

Ciparski klub danas je i službeno potvrdio završetak suradnje s Oršićem, uz emotivnu poruku zahvale.

'Pafos FC objavljuje završetak suradnje s Mislavom Oršićem nakon isteka njegovog ugovora. Mislav se pridružio našem klubu u siječnju 2025. godine, donoseći sa sobom bogato iskustvo stečeno na najvišim razinama europskog nogometa i međunarodnih natjecanja', objavio je klub.

U Pafosu su posebno naglasili njegov doprinos najuspješnijem razdoblju u povijesti kluba.

'Tijekom svog vremena u Pafos FC-u doprinosio je svojom kvalitetom, profesionalnošću i pobjedničkim mentalitetom, postajući važan dio uspjeha momčadi. Za vrijeme svog boravka u plavom dresu, Mislav je bio dio najuspješnijeg razdoblja u povijesti kluba, pomažući Pafos FC-u u ostvarivanju povijesnih prekretnica, uključujući prvo ikad osvajanje Ciparskog prvenstva i Ciparski kup 2025./26., uz doprinos nezaboravnim europskim nastupima', stoji u oproštaju Pafosa.

'Iskreno zahvaljujemo Mislavu na njegovom doprinosu, profesionalnosti i predanosti tijekom cijelog boravka u klubu. Svi u Pafos FC-u žele mu sve najbolje, zdravlje i sreću u sljedećem poglavlju njegove karijere. Hvala ti, Mislave, i sretno u budućnosti!', poručili su iz Pafosa.

Oršićev povratak na Maksimir svakako će izazvati veliku pozornost među navijačima Dinama, koji ga pamte po brojnim velikim utakmicama i golovima u plavom dresu.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SJAJNI NAPADAČ

SJAJNI NAPADAČ

Dalić ga nije zvao na Svjetsko prvenstvo, sada mu se smiješi veliki transfer
STIŽU MILIJUNi

STIŽU MILIJUNi

Hajduk pred velikim transferom: Mladi Vatreni na meti poznatog kluba
NEOČEKIVANO

NEOČEKIVANO

Bio je kapetan Rijeke, a sad s 25 godina potpisuje za klub za koji vjerojatno nikad niste čuli

najpopularnije

Još vijesti