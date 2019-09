Trener Nenad Bjelica nije skrivao oduševljenje; evo što je rekao o taktici s kojom je iznenadio sve

Dinamo je u prvom kolu Lige prvaka svladao Atalantu 4:0, a Nenad Bjelica nije skrivao oduševljenje izvedbom 'modrih' nogometaša

'Oni nisu očekivali to, jer mi nikada nismo igrali tako, ali kažem mi nikad nismo igrali protiv takve momčadi koja igra takvim stilom. Trebalo je hrabrosti i odlučnosti promijeniti nešto što je funkcioniralo u Europi kod nas, iza toga smo stali i pokazali što hoćemo. Nekad u trbuhu dobijete osjećaj da trebate to napraviti. Nisam mogao biti iskren prije utakmice, danas smo ih iznenadili, ali ja sam bio siguran da ćemo u ovom sistemu biti bolji i tako je bilo.'

'Htjeli smo da Mislav bude iza leđa obrane, da ulazi tamo gdje ga Talijani ne očekuju. On je samo pokazao ono što on je, zato i je reprezentativac. Istaknuo bih Dinu Perića od kojeg nitko nije puno očekivao, a on se prometnuo u sjajnog stopera. Vjerujem da će on u budućnosti biti jako bitan za nas.'

Nešto o drugoj utakmici...

'Dobro je što je Manchester pobijedio, oni su svoj posao obavili, a to nam daje šansu za prezimljavanje u Europi i ove sezone.'