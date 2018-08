Šokantno ispadanje Hajduka; primili gol u četvrtoj minuti sudačke nadoknade

Nakon splitskih 0:0, Hajduk je u Bukurešt stigao s idejom postizanja barem jednog gola koji bi mu otvorio vrata play-offa. I imali su Kopićevi igrači željeni rezultat (1:1) do četvrte minute sudačke nadoknade, no onda im je Gnohere zabio gol i gurnuo Steauu u sljedeći krug natjecanja

Hajduk je do sljedeće faze natjecanja dijelila tek minuta, ali kriva procjena mladog vratara Posavca koštala je Hajduka pobjede, a taj je poklon sjajno iskoristio Francuz Harlem-Eddy Gnohere, koji je rumunsjkom sastavu osigurao još dva okršaja protiv bečkog Rapida.

Tijekom prvog poluvremena niti jedan sastav nije uspio zaprijetiti suparničkim vratima iz otvorene igre, već su najopasnije situacije stvorene nakon udaraca iz kuta. U 21. minuti za Hajduk je zaprijetio Vučur, no njegov udarac glavom s pet metara išao je ravno u rumunjskog vratara. Korner Teixeire u 40. minuti prošao opasno kroz peterac Splićana, no srećom nitko od njegovih suigrača nije uspio doći do lopte.

Za 11-erac kojeg je u 55. minuti vodstvo pretvorio Gnohere krivac je Mijo Caktaš koji je prilično nepotrebno igrao rukom u svom kaznenom prostoru u duelu s Benzarom. Posavec je pročitao stranu u koju će Gnohere pucati, ali udarac je bio iznimno precizan.