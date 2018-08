Hajdukov trener svjestan je kakve posljedice donosi ovakav poraz

Nogometaši Hajduka do posljednje minute sudačke nadoknade bili su sudionici play-offa Europske lige, no onda je Posavec krivo procijenio let jedne lopte i dopustio Gnohere da pogodi mrežu za pobjedu Steaue i konačnih 2:1

Hajdukov trener Željko Kopić u Bukureštu nakon utakmice, kako prenosi Dalmatinski portal, je izjavio: 'Prvo poluvrijeme je to bila utakmica bez kvalitete, imali smo previše pogrešaka, u nastavku smo mijenjali igrače i sistem, potrudili se igrati ofenzivnije. Nakon što smo zabili gol, Steaua nije ništa posebno napravila, ali su zabili pogodak u završnici'.