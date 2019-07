Trener Hajduka Burića nakon pobjede kazao veliku istinu o momčadi; zanimljivu izjavu dao je i kapetan Juranović

Nakon što je Hajduk u posljednjoj utakmici prvog kola Hrvatski Telekom Prve lige na Poljudu nadigrao Istru 1961 s 2:0 zanimljivo je bilo čuti razmišljanje trenera Damira Burića, ali i nekih igrača

'Bilo je dobrih, ali i loših momenata u igri. Bilo je malo vremena za nešto konkretno napraviti. No, imali smo jako puno šansi, trebali smo to bolje iskoristiti, ali to je opet određena nesigurnost u momčadi koja se vidi. No najvažnija je pobjeda, a ostalo ćemo analizirati', dodao je Burić koji je naravno svjestan kako je pred njim puno posla. Kazao je tako veliku istinu o momčadi jer očito je jako dobro pročitao igrače koji su - bili pod stresom. U video prilogu kanala Arenasport možete čuti i Burićevu taktičku analizu utakmice.

Očekivano, pred novinare je izašao i kapetan Josip Juranović koji je rekao:

'Prvo da se ispričam navijačima zbog Gzire. Nažalost smo ispali, nismo to htjeli i to nas je jako pogodilo. Isto kao i vas. Duboko se ispričavamo, dobili smo Istru i sad ćemo ići utakmicu po utakmicu da vratimo vaše povjerenje. Da budete tu uz nas. Teški su trenuci, ali mislim da ćemo se dignuti iz ovih teških trenutaka, ali samo uz pomoć vas', kazao je Juranović.

VIDEO SAŽETAK UTAKMICE POGLEDAJTE OVDJE