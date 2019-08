Trener Bjelica 'oduzeo' riječ Nikoli Mori kada je trebao odgovoriti na pitanje o Ligi prvaka

Nogometaši Dinama u ponedjeljak su stigli u Trondheim, gdje će u utorak protiv domaćeg Rosenborga tražiti prolazak u skupine Lige prvaka. S time da 'modri' uoči uzvrata u Norveškoj imaju dva gola prednosti

Onda je Mori stiglo pitanje kako diše svlačionica kad je Liga prvaka u pitanju, razgovaraju li igrači već o Ligi prvaka, govore li koga bi željeli u skupini?

No, prije nego što je Moro krenuo odgovarati, riječ je uzeo trener Bjelica.

'Ne, ne priča se o tome. Ono što mi radimo s našim igračima jest da imaju fokus na teren. Bio sam ja već u Ligi prvaka, bio je i Nikola, nije to nama ništa novo. To je naša želja, to bi bio bonus, ali time se ne opterećujemo'.