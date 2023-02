Torcida 'zapalila' Poljud i tako svom Hajduku 'izbila' 11.000 eura iz blagajne; BBB vrijeđali člana Uprave Dinama, a kaznu plaća - klub

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige, Alan Klakočer, donio je odluke o kaznama iz utakmica 20. kola.

Domaća navijačka skupina Torcida, smještena na sjevernoj tribini stadiona, zapalila je od 27. do 30. minute dvije bljeskalice i petnaest baklji, od kojih je šest bačeno na prostor ispred iste tribine te od 69. do 71. minute zapalila oko trideset i pet baklji od kojih je oko trideset bačeno na prostor ispred iste tribine, a tri na teren za igru, zbog čega je došlo do prekida igre u trajanju od 60 sekundi.

Torcida je od 17. do 19. minute uzvikivala: 'Šugava Rijeko, smrdljivi grade, pobit ću pola tvoje Armade, šugava Rijeko puna si Srba, ne brini Rijeko ima još vrba.'