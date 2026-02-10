Tko je najveća senzacija Igara: Autsajder koji se boji visine šokirao Sloveniju i uzeo zlato

Olimpijske igre su jedini sportski događaj na svijetu koji iznova dokazuje da su veće od sporta. Nijedno natjecanje ne nudi toliko filmskih priča – onih za koje volimo reći da su veće od života. Jedna od takvih ispisana je na Zimskim olimpijskim igrama, a njezin junak zove se Philipp Raimund.

Njemački skakač, koji se bavi jednim od najopasnijih sportova na svijetu, nikada u karijeri nije pobijedio u Svjetskom kupu, nikada prije nije nastupio na Olimpijskim igrama, a prošle godine se čak povukao s natjecanja jer se bojao visine. Danas je – olimpijski prvak.

Raimund je uoči natjecanja na maloj skakaonici u Svjetskom kupu bio tek šesti. Nitko ga nije ubrajao među glavne favorite. A onda je šokirao sve – Domena Prevca, cijelu elitu i cijeli svijet.

‘Osjećaj je nevjerojatan. Ovo je najveće postignuće u mom životu, najbolji dan mog života’, rekao je Raimund nakon osvajanja zlata.

Otvoreno natjecanje, pad favorita i let za zlato

Natjecanje se vrlo brzo pretvorilo u potpuno otvorenu borbu. Zbog jakog stražnjeg vjetra, koji skijašima potiskuje skije prema dolje i otežava let, favoriti su redom griješili.

Slovenski favorit Domen Prevc, branitelj zlata Ryōyū Kobayashi, kao i svjetski prvak Marius Lindvik, nakon prve serije našli su se ispod očekivanja i u drugu seriju ušli s velikim zaostatkom.

Raimund je to iskoristio savršeno. U prvoj seriji skočio je 102 metra i s 135,6 bodova preuzeo vodstvo, što mu je donijelo posljednji skok večeri – s jasnom slikom što mu treba za zlato.

‘Povuci! Povuci!’

Dok su njegovi konkurenti redali daleke skokove – Gregor Deschwanden i Kacper Tomasiak letjeli su čak 107 metara – sve je stalo u jedan posljednji pokušaj.

Njemačka publika je poludjela. ‘Zieeeeeehen!’, orilo se s tribina – ‘Povuci!’.

Raimund je poletio 106,5 metara, sletio uz krik, a sekundu kasnije semafor je potvrdio ono što nitko nije očekivao: 274,1 bod – 3,4 boda više od Tomasiaka. Zlato.

Njemački navijači su se grlili, momčad ga je podigla u zrak, a Raimund je stajao omotan njemačkom zastavom – u nevjerici.

Srebro je osvojio Poljak Kacper Tomasiak, dok su broncu podijelili Japanac Ren Nikaidō i Švicarac Gregor Deschwanden.

Čovjek koji se boji visine – olimpijski prvak

Ovo zlato ima dodatnu, gotovo nestvarnu dimenziju. U ožujku prošle godine Raimund se povukao s jednog natjecanja, javno priznajući da ga strah od visine povremeno potpuno blokira.

‘Kao što neki znaju, bojim se visine. Obično to držim pod kontrolom, ali ponekad moje tijelo reagira bez da ja to mogu kontrolirati’, napisao je tada.

Godinu kasnije – stoji na najvišoj stepenici olimpijskog postolja.

Dok su se brončani medaljaši grlili, dok je Tomasiak primao srebro, ostala je još samo jedna stvar. Na vrhu postolja, pred publikom i suparnicima, Raimund je – skočio. Još jednom. Jer takve priče postoje samo na Olimpijskim igrama.