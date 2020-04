Nevjerojatnim nastupima u veljači ove godine 20-godišnji Armand Duplantis dva puta rušio je svjetski rekord u skoku s motkom i predstavio se kao nova velika zvijezda svjetske atletike. Mnogi očekuju da će sljedećih godina upravo on postati zaštitno lice atletike i ispuniti prazninu nastalu odlaskom Usaina Bolta. Ovo je njegova priča

Bila su to nevjerojatna dva tjedna World Athletics Indoor Toura: 4. veljače švedski skakač s motkom Armand Duplantis, kojeg od milja zovu Mondo, skokom od šest metara osigurao je pobjedu na PSD Bank Meetingu u Düsseldorfu, trećem ovosezonskom mitingu natjecanja. Nakon toga podigao je letvicu na šest metara i 17 centimetara, rezultat novog svjetskog rekorda. Dotadašnji najbolji rezultat svih vremena, šest metara i 16 centimetara, postavio je Francuz Renaud Lavillenie u veljači 2014. godine. U prvom pokušaju Duplantis je srušio letvicu potkoljenicama. U drugom pokušaju malo ju je zatresao, no ostala je na mjestu. Uspio se prebaciti preko nje, ali u padu ju je zahvatio desnom rukom i opet je srušio. Nije bio uspješan ni u trećem pokušaju. 'Mislio sam da mogu srušiti rekord. U drugom pokušaju bio sam blizu koliko je to moguće biti', rekao je nakon natjecanja. Premda je sva tri puta rušio letvicu, bilo je jasno da ima potrebnu visinu i da će ubrzo opet ugroziti najbolji rezultat u povijesti.

To se dogodilo već četiri dana kasnije, na prvom sljedećem natjecanju, Copernicus Cupu u Torunu u Poljskoj. Nitko od konkurencije nije uspio preskočiti više od pet metara i 52 centimetra, pa je Duplantis velik dio večeri bio sam na pozornici. U četvrtom skoku večeri preskočio je šest metara i centimetar. Uslijedilo je podizanje letvice na razinu svjetskog rekorda. U prvom pokušaju koljenima je srušio letvicu, no opet je bio iznimno blizu. U drugom pokušaju, koji je napeto očekivala cijela dvorana, ništa ga više nije zaustavilo. Bedrima je dotaknuo letvicu, ali ovoga puta ona nije pala. Duplantis je shvatio da je oborio svjetski rekord, proslavio je podvig pored zaletišta i otrčao prema tribinama na kojima je bila njegova majka. Nakon što je oborio svjetski rekord: Imam dojam da haluciniram i nisam siguran da je sve ovo stvarno 'Želio sam napraviti ovo od svoje treće godine. Još dok sam bio u pelenama i počinjao s treninzima u svom dvorištu želio sam biti najveći ikada i srušiti svjetski rekord. Još mi se dojmovi nisu slegli, imam dojam da haluciniram i nisam siguran da je sve ovo stvarno. Da, jasno mi je da je ovo početak nove ere u skoku s motkom. Nadam se da ću imati još ovakvih skokova i osigurati da bude zanimljiva', komentirao je nakon rušenja rekorda. No tu nije bio kraj. Tjedan kasnije u Glasgowu održan je Müller Indoor Grand Prix Glasgow. U svom drugom skoku večeri na trenutak je zabrinuo publiku kada je srušio letvicu na 5,75 metara. U usponu ju je zahvatio rukom. No preskočio je tu visinu iz drugog pokušaja. Uslijedili su uspješni pokušaji na 5,84 te na šest metara. Nakon toga podigao je letvicu na šest metara i 18 centimetara u pokušaju da još jednom postavi novi svjetski rekord. Ovoga puta trebao mu je samo jedan pokušaj. Preletio je visoko iznad letvice. Više nije bilo provale emocija kao tjedan ranije, slavio je kao da mu je rušenje svjetskih rekorda postalo rutina. 'Nestrpljivo očekujem ovogodišnju sezonu na otvorenom. Olimpijske igre najveće su natjecanje na kojem atletičar može nastupiti i želim biti na vrhuncu forme na njima. Ovo je dobar početak, ali u Tokiju želim biti najbolji', rekao je nakon zadnjeg skoka, kada je, kao i većina nas, još očekivao da će se ovo ljeto boriti za zlato na Olimpijskim igrama u Tokiju. Četiri dana kasnije Meeting Hauts de France Pas de Calais u Lievinu u Francuskoj. Nakon osigurane nove pobjede Duplantis je podigao letvicu na 6,19 metara. Nije uspio, premda je u drugom pokušaju bio jako blizu. Nešto kasnije, 23. veljače, nastupao je na mitingu All Star Perche u Clermont-Ferrandu u Francuskoj. Miting je poseban jer se na njemu održava samo natjecanje u skoku s motkom. Pokrenuli su ga 2016. godine dvojica sada bivših svjetskih rekordera Sergej Bubka i Renaud Lavillenie, nakon što je rat u Ukrajini onemogućio daljnje odvijanje takvog mitinga u Donjecku. Duplantis je tri puta pokušao preskočiti 6,19 metara, sva tri puta bio je blizu, no nije uspio treći put u veljači postaviti novi svjetski rekord.

Nova zvijezda atletike Tim rezultatima Duplantis, koji je krajem prošle godine navršio tek 20 godina, postao je nova velika zvijezda atletike. Uspoređuju ga s Usainom Boltom jer se očekuje da će sljedećih nekoliko godina, poput Bolta, svojom pojavom i rezultatima postati prepoznatljivo lice atletike koje će nositi sport. U medijima se već govori o mondomaniji, nevjerojatnom interesu koji je Duplantis svojim rezultatima počeo pobuđivati. 'Nikog ne krivim zato što očekuje da ću imati ludu karijeru poput Usaina Bolta. Nastojat ću nositi sport koliko god mogu, a najbolji način na koji to mogu raditi je visoko skačući. Nikad nisam očekivao da ću se naći u toj poziciji i da će ljudi govoriti o meni kao o licu koje predstavlja atletiku. Samo sam skakač s motkom i moja disciplina istovremeno je čudna i posebna. Volim je i drago mi je da su je mnogi zbog mene počeli pratiti. Nevjerojatno mi je to da je barem nakratko postala centralni događaj atletskih natjecanja. Ako sam uspio u tome, mogu reći da sam ostvario svoje snove. No ne bih se zanosio pričama o tome da predstavljam atletiku. Ne razmišljam o tome, moram razmišljati o protivnicima', odgovorio je BBC-ju na pitanje o svom novom statusu zvijezde. 'Kao da se radi o najprirodnijoj stvari na svijetu, radi je zaigrano i s lakoćom', jednom je netko opisao Duplantisov stil skakanja. 'S njime je sve uvijek bilo lako, skakanje mu je dio prirode', rekao je njegov otac i dodao da je idealno građen za disciplinu u kojoj se natječe. 'Lako, s lakoćom', opisuju mnogi njegove skokove. 'Mondo je uvijek govorio da je skok s motkom lagan. On je stvarno rođen za to', komentirala je njegova majka. Barem dio tajne je u velikoj brzini njegova zaleta. Najbolji rezultat na 100 metara mu je 10,57, a vjeruje kako bi tu dionicu u sadašnjoj formi mogao istrčati za oko 10,40. Duplantis, kao i Bolt, izgleda kao da uživa u onome što radi: 'Ne mogu objasniti zašto volim nešto. Jednostavno volim. Možda se jednostavno radi o tome da se, kada se zaljubite u sport, ta ljubav produbljuje kako nastojite postati sve bolji u njemu. Koliko god da ste dobri, uvijek želite biti još bolji. Zbog toga se uvijek vraćam po još.'

Dijete iz prave sportske obitelji Armand Duplantis rođen je 10. studenog 1999. godine u gradu Lafayetteu u američkoj saveznoj državi Louisiani. Otac Greg Duplantis bio je američki natjecatelj u skoku s motkom, čiji je najbolji rezultat bio 5,80 metara. Trenirao je Armanda i ostale članove obitelji od djetinjstva. Njegova majka Helena, rođ. Hedlund, bila je švedska sedmobojka, a nakon odlaska na studij u SAD igrala je i odbojku. Sportski talent prenio se i na novu generaciju. Armand ima dva starija brata i mlađu sestru. Najstariji, Andreas, kao motkaš nastupao je za Švedsku u natjecanjima za mlađe kategorije i neko vrijeme kao srednjoškolac igrao bejzbol. Antoine je također kombinirao bejzbol i skok s motkom, no na kraju se odlučio za bejzbol te ga je vrlo uspješno igrao na sveučilištu. Sestra Johanna trenutno je uspješna motkašica koja se natječe u američkom srednjoškolskom sportskom sustavu.

Zaletište za skok s motkom u obiteljskom vrtu Armand Duplantis trenirati je uz očevo vodstvo počeo s tri godine na zaletištu u obiteljskom vrtu. 'Skok s motkom zbog zaletišta u obiteljskom vrtu oduvijek mi je bio dio svakodnevnice. Bilo mi je sasvim normalno vratiti se iz škole i otići odraditi nekoliko skokova, kao što bi nekome drugome bilo normalno ganjati loptu. Bio sam u posebnoj poziciji i zbog nje sam danas tu gdje jesam. Zaljubio sam se u sport u vrlo ranoj dobi i postao dobar u njemu u vrlo ranoj dobi, prije nego što sam postao brz i jak. Kada se to dogodilo, moji rezultati su eksplodirali', rekao je Armand. 'Ne sjeća se toga, no kao dijete skakao bi na fotelju, a motku mu je glumila metla. Pokazivao je veliku sklonost skoku s motkom, igrao je i bejzbol i nogomet. No bio je vrlo sitno dijete', prisjetio se njegov otac. 'Bio sam tako lagan da nisam mogao saviti motku pri skoku. Kad sam imao sedam godina, naručili smo posebne motke kako bih mogao trenirati', opisao je svoje rane početke Armand. Vlasnik je najboljih rezultata ikada u svim dobnim skupinama od sedam do 12 godina te od 17 godina do seniorskog svjetskog rekorda.

'Između 14. i 16. godine još sam uvijek bio nizak, pa to nisu bile moje najbolje godine', komentirao je. Osim oca, s njime je intenzivno radila majka te se brinula za njegovu pravilnu prehranu. Kao jedan od razloga za nagli napredak u rezultatima ove godine spomenuo je promjenu prehrane i odustajanje od tulumarenja, sastavnog dijela njegovih ranih studentskih dana. 'Iz Louisiane sam i naravno da volim prženu hranu', rekao je. 'Nikad nije volio povrće. Uvijek bi ga odmaknuo na stranu na tanjuru. Sada napredujemo. Komad po komad povrća', komentirala je njegova majka. Uz roditeljski trening, Armand je analizirao snimke uspješnih skakača i pokušavao primijeniti ono što je uočio pri treningu. Uzor mu je postao Renaud Lavillenie. 'Kada sam imao 10, 11, 12... godina, Renaud je 'bio' skok s motkom. Kad god bi netko pomislio na skok s motkom, pomislio bi na njega. Bio mi je idol i želio sam biti poput njega. Prvi put sam ga vidio kad sam imao oko 13 godina. Bio sam navijač koji je htio sliku s njime. Prvi put sam se natjecao protiv njega 2017. godine. Tijekom godina postali smo prijatelji, postao mi je nešto poput mentora', rekao je Armand prošle godine. 'Volim dijeliti iskustvo. A zapravo i učim iz onoga što on radi', rekao je tada Lavillenie. Izbor zemlje za koju nastupa, Švedska umjesto SAD-a Premda je odrastao u SAD-u, Duplantis je odlučio predstavljati Švedsku, državu u kojoj se rodila njegova majka, zbog čega je imao dvojno državljanstvo. Stariji brat Andreas već je nastupao za Šveđane, no Armand se u početku namjeravao natjecati pod američkom zastavom. Švedski atletski savez redovno prati rezultate svih mladih natjecatelja koji imaju pravo nastupati za Švedsku od njihove 14. godine. Uvidjevši da se radi o nesvakidašnjem talentu, obratili su se obitelji kako bi ih pridobili. Predstavili su im ciljeve i uvjerili ih da će se Armand lakše probiti do međunarodne natjecateljske razine iz švedske konkurencije, a ocu su ponudili trenersko mjesto. Armand je prvi put pod švedskom zastavom nastupao na Svjetskom prvenstvu mladih 2015. godine u Caliju u Kolumbiji. Osvojio je zlato. Trener mlade švedske atletske momčadi Jonas Anshelm bio je oduševljen već uoči natjecanja. 'To je sjajno! Nevjerojatno! Već preskače 5,30 metara na treninzima i sigurno je da će u budućnosti skakati preko šest metara. Toliko je dobar da ga već sad možemo uključiti u seniorsku momčad', rekao je. Duplantis je nastupio na Svjetskom prvenstvu u atletici koje je 2017. godine održano u Londonu. U kvalifikacijama je preskočio 5,70 metara i plasirao se u finale, u kojem je završio kao deveti s rezultatom 5,50 metara. Zlato je osvojio Lavillenie. No odnos snaga se promijenio već sljedeće godine na Europskom prvenstvu u Berlinu. Duplantis je osvojio zlato s pobjedničkih šest metara i pet centimetara, ispred Timura Morgunova i Renauda Lavilleniea. Na Svjetskom prvenstvu u Dohi 2019. godine otišao je korak natrag. U finalu je preskočio 5,97 metara, isto kao i američki motkaš Sam Kendricks, koji je te godine osvojio i Dijamantnu ligu, no zbog više pokušaja ostao je na drugom mjestu. Nakon nastupa s početka ove godine bio je veliki favorit uoči Tokija, no za borbu za olimpijsko zlato sada će morati pričekati još godinu dana. Upitno je hoće li imati priliku braniti europsko zlato, što se trebalo dogoditi u Parizu krajem kolovoza. Jedno je sigurno - imat će još prilika za nastup na najvećim sportskim borilištima.