The Guardian se raspisao o Hrvatu: 'Australija je izgubila jednog od najvećih talenata'

Mladi 21-godišnji ofenzivni veznjak, rođen u Sydneyju, nedavno je odlučio reprezentativnu budućnost vezati uz Hrvatsku, a sada je u dresu Portsmoutha zabio svoj prvi hat-trick u engleskom nogometu.

Britanski The Guardian posebno se osvrnuo na njegovu sjajnu partiju u pobjedi Portsmoutha kod Stoke Cityja 3:1 u Championshipu, uz poruku koja Australce posebno boli: riječ je o talentu koji im je 'pobjegao'.

Segečić je u subotu bio apsolutni junak Portsmoutha. Svoj je show započeo u 32. minuti, kada je sjajnim udarcem lijevom nogom doveo goste u vodstvo. U 66. minuti zabio je iz blizine za drugi pogodak, a hat-trick je kompletirao osam minuta prije kraja još jednim odličnim udarcem lijevom nogom s oko 20 metara.

Portsmouth je tako stigao do pobjede 3:1 na gostovanju kod Stoke Cityja, što je za klub imalo posebnu težinu: bila je to njihova prva pobjeda kod Stokea nakon 31 godine. Uz to, klub je slavio i bijeg od opasne zone, a Segečić je pred oko 3000 gostujućih navijača ponovno bio glavna priča.

The Guardian pritom podsjeća da je Segečić prošlog mjeseca odlučio kako će svoje reprezentativne ambicije usmjeriti prema Hrvatskoj, a ne Australiji, i to u trenutku kada se približava Svjetsko prvenstvo.

Trener ga najvalio

Segečić je ranije nastupao za australske selekcije do 17, 20 i 23 godine, a dobio je i prvi poziv za seniorsku reprezentaciju Australije pod vodstvom Tonyja Popovića za rujanski termin protiv Novog Zelanda. Ipak, odlučio je krenuti drugim putem.

U Championshipu ove sezone već je stigao do deset golova, a njegova forma sve je zapaženija i izvan Portsmoutha: 'Vjerojatno je nadmašio ono što smo očekivali na početku sezone', rekao je trener Portsmoutha John Mousinho, pa dodao: 'Bit ću jako iznenađen ako ne bude interesa za 'Segsa'. Pretpostavljam da će imati puno obožavatelja.'

The Guardian u istom tekstu spominje i druge australske igrače u Championshipu, no naglasak je jasan: Segečićev izbor Hrvatske u Australiji se sve više doživljava kao veliki gubitak.

Za hrvatski nogomet, pak, Segečićeva eksplozija u Engleskoj stiže kao odlična vijest. Ako ovako nastavi, mladi ofenzivac mogao bi vrlo brzo postati jedno od najzanimljivijih imena koje Hrvatska ima u inozemstvu.