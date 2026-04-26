Dinamo ga se odrekao nakon šest mjeseci, a sada gura kultni njemački klub u Bundesligu

S.Š.

26.04.2026 u 15:37

Deajn Ljubičić
Deajn Ljubičić Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC
Prošlog ljeta stigao je u Dinamo, ali već u siječnju preselio je u Schalke 04, klub druge njemačke lige

Ali i klub velike povijesti, koji je sedam puta bio prvak Bundeslige, pet puta osvajač kupa, pobjednik Kupa UEFA...

No, sada se bori za povrtaka u Bundesligu, a ove je nedjelje stigao do tri važna boda. U pobjedu 3:2 kod Paderborna, upravo je Dejan Ljubičić zabio dva gola.

Donedavni dinamovac u 35. minuti iskoristio je ubačaj Moussea N’Diayea i pogodio za 2:1. Bio mu je to treći gol u 2. Bundesligi ove sezone, uz isto toliko asistencija.

Samo pet minuta kasnije, Adil Aouchiche zabio je za 2:2 i potpuni povratak Schalkea u utakmicu.

Potpuni preokret stigao je u 83. minuti kada je Ljubičić ponovno pogodio za 2:3 i vodstvo Schalkea. Tim golom dodatno je približio svoju momčad povratku u Bundesligu.

