Teniski velikan očajan nakon incidenta u meču s Ćorićem: Tužan sam, nemam više snage...

Juan Martin Del Potro doživio je frakturu desne patele u meču s Bornom Ćorićem i tako primio još jedan težak udarac u karijeri koju su obilježile brojne ozbiljne ozljede...

Argentinski 30-godišnji tenisač najveći je pehist među tenisačima. Još davne 2009. godine osvojio je US Open i prijetio uključivanjem u krug najvećih, uz bok Federera, Nadala, Đokovića i Murrayja, no ozljede su mu strašno unazadile karijeru.

Del Potro je imao dvije teške ozljede zgloba ruke zbog kojih je izgubio nekoliko teniskih sezona, a kad se ove godine činilo da će napokon kompletirati sezonu bez zdravstvenih problema, u meču s Bornom Ćorićem u Šangaju poskliznuo se i nezgodno pao na koljeno, zbog čega je morao predati taj dvoboj.

Činilo se u prvi mah da bi se možda mogao izvući bez trajne štete, ali liječnički pregled pokazao je da je došlo do frakture desne patele.

'Ovo je jako težak trenutak za mene. Jako sam tužan. Težak je ovo udarac koji me ostavlja bez snage. Nisam to očekivao i teško mi je uopće razmišljati o novom odlasku na rehabilitaciju,' priznao je očajni Del Potro.

Najbolji argentinski tenisač bio je osigurao nastup na završnici sezone u Londonu, na kojoj ima pravo igrati samo osam najboljih na svijetu, ali s ovakvom ozljedom gotovo je nemoguće oporaviti se za manje od mjesec dana, do početka tog prestižnog turnira. No, utjeha mu ostaje da će do Australian Opena sljedeće godine sigurno biti spreman...