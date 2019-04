Tek je bivša najbolja tenisačica svijeta uspjela zaustaviti Petru Martić

Hrvatska tenisačica Petra Martić nije se uspjela plasirati u finale WTA turnira u Charlestonu, nakon što je u polufinalu izgubila od Dankinje Caroline Wozniacki sa 3:6, 4:6

Sjajnu seriju 28-godišnje hrvatske tenisačice zaustavila je bivša najbolja tenisačica svijeta.

Bio je to njihov šesti međusobni susret i šesta pobjeda Dankinje koje je sve pobjede ostvarila rezultatom 2:0 u setovima.

Ključni trenutak u prvom setu dogodio se u šestoj igri kada je Wozniacki načinila break i povela sa 4:2. Do kraja seta mirno je obranila prednost i nakon 40 minuta igre povela sa 1:0 u setovima.

Dankinja je i u drugom setu prva došla do prednosti. Kod rezultata 1:1 oduzela je servis svojoj suparnici za vodstvo 2:1, a potom povela 3:1.

Martić se vratila u osmoj igri izjednačivši na 4:4, no nažalost već u idućem gemu je izgubila svoj servis. Wozniacki je potom servirala za meč, Martić je stigla do 30:30, no više od toga nije išlo. Iduća dva poena osvojila je danska tenisačica za konačnih 6-4.

U drugom polufinalnom susretu sastaju se Amerikanka Madison Keys i Portorikanka Monica Puig.