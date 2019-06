Talijanski velikan želi dovesti hrvatskog izbornika Zlatka Dalića

Ako slučajno krene po zlu u subotu protiv Walesa, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije ne treba brinuti jer na stolu ima već ponudu koju ne bi odbio ni jedan trener

Naravno, sve ovo pišemo s dozom podsmijeha jer osim što vjerujemo u pobjedu Hrvatske protiv Walesa, ali i želju izbornika Dalića da s reprezentacijom posao odradi do kraja, to jest (najmanje) do Eura 2020. godine.

No, kako je talijanski tuttomercato objavio vijest da je Roma zainteresirana za hrvatskog izbornika, dužni smo i prenijeti tu informaciju.

Međutim, s obzriom da se nitko nije službeno očitovao na ovu temu, smatrat ćemo je samo glasinom.