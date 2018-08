Tako to rade velikani; Barcelona je najveći dobitnik ljetnog prijelaznog roka

Katalonski ponos najveći je transfer odradio još u zimskom prijelaznom roku kad je iz Liverpoola stigao Philippe Coutinho za 120 milijuna eura. Ovog je ljeta Barca sjajno odradila ostatak transfera, na kraju se riješila viškova, dovela adekvatne zamjene i uz sve to je - u plusu!

Trošili su se milijuni eura u svakom prijelaznom roku, no to je i normalno jer Barcelona je jedan od najvećih svjetskih klubova i financijskih problema - nema. No, ovog su ljeta Katalonci pokazali da su počeli razmišljati i financijski.