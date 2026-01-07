Svjetski doprvaci u Zagrebu dočekuju olimpijske viceprvake: Ove su utakmice 'vječiti derbiji'

Hrvatski rukometaši, aktualni svjetski doprvaci, u četvrtak će u Areni Zagreb od 20.30 sati (RTL) odigrati pripremnu utakmicu uoči Europskog prvenstva protiv aktualnog olimpijskog doprvaka Njemačke

U Zagreb dolazi reprezentacija koja je prije dvije godine kao domaćin igrala polufinale Europskog prvenstva te na kraju osvojila četvrto mjesto, a šest mjeseci poslije u Parizu na Olimpijskim igrama osvojila srebro.

Uz dvoboj u Zagrebu u četvrtak (20.30 sati, RTL), Hrvatska i Njemačka sastat će se i u nedjelju (18.05 sati) u Hannoveru. Uoči sutrašnje utakmice protiv Njemačke oglasio se naš sjaji desni vanjski Luka Lovre Klarica. 'Ozljeda je sanirana, trenutno nemam nikakvih problema. Maksimalno treniram s ekipom, radim sve što i oni. U reprezentaciji je lijepa atmosfera i želimo da tako ostane', kazao je Klarica pa dodao:

LUKA LOVRE KLARICA izjave 7.1.2026. Izvor: Licencirane fotografije / Autor: HRS / Hrvatski rukometni savez