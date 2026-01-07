Svjetski doprvaci u Zagrebu dočekuju olimpijske viceprvake: Ove su utakmice 'vječiti derbiji'

Hrvatski rukometaši, aktualni svjetski doprvaci, u četvrtak će u Areni Zagreb od 20.30 sati (RTL) odigrati pripremnu utakmicu uoči Europskog prvenstva protiv aktualnog olimpijskog doprvaka Njemačke
U Zagreb dolazi reprezentacija koja je prije dvije godine kao domaćin igrala polufinale Europskog prvenstva te na kraju osvojila četvrto mjesto, a šest mjeseci poslije u Parizu na Olimpijskim igrama osvojila srebro.
Uz dvoboj u Zagrebu u četvrtak (20.30 sati, RTL), Hrvatska i Njemačka sastat će se i u nedjelju (18.05 sati) u Hannoveru.
Uoči sutrašnje utakmice protiv Njemačke oglasio se naš sjaji desni vanjski Luka Lovre Klarica.
'Ozljeda je sanirana, trenutno nemam nikakvih problema. Maksimalno treniram s ekipom, radim sve što i oni. U reprezentaciji je lijepa atmosfera i želimo da tako ostane', kazao je Klarica pa dodao:
'Njemačka je jedna od najboljih reprezentacija svijeta i utakmica protiv nje bit će jako teška proba. Ali, upravo to nam i treba jer će svaka utakmica na prvenstvu biti teška. Utakmice Hrvatske i Njemačke su 'vječiti derbi', pogotovo su finala u ranim 2000-ima uvijek bila između Hrvatske i Njemačke. Siguran sam da ćemo do prvenstva biti pravi.'
Hrvatska će na EP u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj, koje počinje 15. siječnja, igrati u skupini E u švedskom Malmou, a suparnici će joj redom biti Gruzija (17. siječnja), Nizozemska (19. siječnja) te Švedska (21. siječnja). Prve dvije reprezentacije iz skupine izborit će prolazak u drugi krug natjecanja.