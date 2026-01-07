pripreme za euro

Svjetski doprvaci u Zagrebu dočekuju olimpijske viceprvake: Ove su utakmice 'vječiti derbiji'

I.Ž.

07.01.2026 u 15:25

Luka Lovre Klarica Hrvatska
Luka Lovre Klarica Hrvatska Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Bionic
Reading

Hrvatski rukometaši, aktualni svjetski doprvaci, u četvrtak će u Areni Zagreb od 20.30 sati (RTL) odigrati pripremnu utakmicu uoči Europskog prvenstva protiv aktualnog olimpijskog doprvaka Njemačke

U Zagreb dolazi reprezentacija koja je prije dvije godine kao domaćin igrala polufinale Europskog prvenstva te na kraju osvojila četvrto mjesto, a šest mjeseci poslije u Parizu na Olimpijskim igrama osvojila srebro.

vezane vijesti

Uz dvoboj u Zagrebu u četvrtak (20.30 sati, RTL), Hrvatska i Njemačka sastat će se i u nedjelju (18.05 sati) u Hannoveru.

Uoči sutrašnje utakmice protiv Njemačke oglasio se naš sjaji desni vanjski Luka Lovre Klarica.

'Ozljeda je sanirana, trenutno nemam nikakvih problema. Maksimalno treniram s ekipom, radim sve što i oni. U reprezentaciji je lijepa atmosfera i želimo da tako ostane', kazao je Klarica pa dodao:

LUKA LOVRE KLARICA izjave 7.1.2026. Izvor: Licencirane fotografije / Autor: HRS / Hrvatski rukometni savez

'Njemačka je jedna od najboljih reprezentacija svijeta i utakmica protiv nje bit će jako teška proba. Ali, upravo to nam i treba jer će svaka utakmica na prvenstvu biti teška. Utakmice Hrvatske i Njemačke su 'vječiti derbi', pogotovo su finala u ranim 2000-ima uvijek bila između Hrvatske i Njemačke. Siguran sam da ćemo do prvenstva biti pravi.'

Hrvatska će na EP u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj, koje počinje 15. siječnja, igrati u skupini E u švedskom Malmou, a suparnici će joj redom biti Gruzija (17. siječnja), Nizozemska (19. siječnja) te Švedska (21. siječnja). Prve dvije reprezentacije iz skupine izborit će prolazak u drugi krug natjecanja.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
veliki posao

veliki posao

Sigur odlazi iz Hajduka? Javio se veliki klub s Otoka
PRIJELAZNI ROK

PRIJELAZNI ROK

Bio je zvijezda Dinama, a sad bi mogao otići iz Europe
PROCURILA INFORMACIJA

PROCURILA INFORMACIJA

Fenerbahče još duguje Dinamu novac za Livakovića, evo zašto je to sad posebno važno

najpopularnije

Još vijesti