Švicarski komentator u prijenosu utrke žestoko prozvao izraelskog sportaša

Riječ je o izraelskom bobistu Adamu Edelmanu, a sporni komentar izrekao je švicarski komentator Stefan Renna u prijenosu uživo. Njegove riječi izazvale su burne reakcije u Švicarskoj, Izraelu i šire, a dio javnosti smatra da je prešao granicu sportskog komentiranja.

'Adam Edelman, olimpijac po prvi put, koji sebe opisuje kao ‘cionista do srži’, citiram, i koji je objavio nekoliko poruka na društvenim mrežama u znak podrške genocidu u Gazi. Podsjećam vas da je ‘genocid’ izraz koji koristi UN-ova istražna komisija za regiju. Adam Edelman je posebno rekao, o izraelskoj vojnoj intervenciji, da je to bio, citiram, ‘moralno najpravedniji rat u povijesti’', riječi su švicarskog komentatora Rennaa.

Izjava je emitirana tijekom prijenosa natjecanja, a vrlo brzo počela se širiti društvenim mrežama. Kritičari su upozorili da sportski prijenos nije mjesto za političke kvalifikacije, dok su drugi branili pravo komentatora na kontekstualizaciju javnih istupa sportaša.

Rasprava na televiziji

Švicarski mediji pišu da je slučaj izazvao internu raspravu na javnoj televiziji, a pojedini političari zatražili su objašnjenje uredništva. U Njemačkoj je tema također odjeknula, osobito u medijima bliskima židovskoj zajednici, gdje se upozorava na opasnost politizacije sporta.

Sam Edelman ranije je na društvenim mrežama javno izražavao snažnu podršku Izraelu nakon početka rata u Gazi, uključujući i objave u kojima je rat opisivao kao ‘moralno najpravedniji rat u povijesti’. Upravo se na te objave referirao švicarski komentator.

Ovo nije prvi put da se rat u Gazi reflektira na međunarodnu sportsku scenu. Pitanje sudjelovanja izraelskih sportaša, ali i reakcije publike, već su ranije izazivali podjele.